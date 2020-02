Real Estate comparten un nuevo sencillo

Real Estate anuncia The Main Thing. El 28 de febrero se publica, en Domino, el nuevo álbum que ofrece el conjunto de canciones más inspirado y consciente de la banda hasta la fecha, creado a lo largo de un año en el estudio de Nueva York, Marcata Sound. Al igual que el sencillo principal “Paper Cup”, que se presentó con un video musical que captura la actuación final en la carrera de una ardilla mecanica de tamaño real, “The Main Thing” respalda “el peso aplastante” de la preocupación existencial con un gancho giratorio, un rasgado de guitarra y el groove incansable. Como el segundo adelanto de una colección de 13 canciones de las que encontramos su raíz en ansiedades tanto políticas como ambientales, universales y muy familiares, su coro asiente al principio central y afirma que fue lo que empujó a la banda a trabajar más, más duro y más colaborativamente de lo que lo han hecho en cualquier álbum anterior.

El cantante, guitarrista y compositor principal Martin Courtney explica: “The Main Thing” es mi intento de escribir un himno inspirador para cualquiera que haya estado en una crisis existencial … específicamente, yo.

Me hacía muchas preguntas incómodas durante el proceso de hacer este álbum. Me preguntaba si ser artista es irresponsable o egoísta, particularmente con el mundo en el estado en que se encuentra, particularmente como padre de niños pequeños. Esta fue la última canción que escribí para este álbum, y creo que es una especie de situación donde me encontré al final de lo que resultó ser un proceso largo y extremadamente gratificante.

La letra de esta canción es bastante sarcastica, pero el sentimiento es muy real. Básicamente… cuando la vida se pone difícil, cuando las tensiones comienzan a acumularse, cuando comienzas a preguntarte el porque de cada decisión que has tomado, ¿qué haces? Te centras en lo que te hace feliz, lo que alimenta tu alma.

Puede ser cursi decirlo, pero es realmente importante ser sincero con quien eres y hacer lo que crees, sea lo que sea”.

Te dejamos con lo nuevo de Real Estate: