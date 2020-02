A-L-M-A luchan contra el hastío con su Invierno Totalitario

A-L-M-A es el proyecto musical del asturiano Pedro Pablo Bazán. Un proyecto sorprendente que, por la complejidad de su propuesta, en directo se completa con Raúl T. Andrés, que lanza y remezcla en tiempo real las bases del álbum mientras Pedro Pablo Bazán canta o recita, manipula la mesa de mezclas y toca la guitarra eléctrica. A-L-M-A se nos presenta como un proyecto subversivo, antiarte, que no distingue entre poesía y música y que nace como una necesidad de actuar frente al panorama social y cultural que nos ha tocado vivir. Su música, de hecho, se publica sin ningún tipo de copyright como defensa de sus ideas contra la propiedad intelectual.

Musicalmente, A-L-M-A beben de la visión musical de gente como John Cage, Pauline Oliveiros, la No-Wave neoyoquina y el punk más vanguardista. Sobre su su reciente disco, Invierno Totalitario (Grabaciones Perdidas, 2019), nos cuentan: “Hemos utilizado diversas técnicas para componer el álbum, desde “el cadáver exquisito” de los surrealistas a la escritura automática, pasando por el collage, el “fluir de la conciencia”, el ‘detournement’, el ‘cut-up’, el ’deep listening’, el azar, la improvisación, etc.” Una especie de eslabón perdido entre Aviador Dro y Killing Joke, por irnos muy hacia atrás para encontrar paralelismos.

Efectivamente, el spoken word recitado sobre unas bases entre electrónicas e industriales es la forma en la que A-L-M-A intentan hacernos llegar su mensaje. Invierno Totalitario fue grabado en varias localizaciones de Gijón durante un largo periodo de tiempo en el que la composición y la grabación se solapaban en el tiempo. La mezcla final estuvo a cargo nada menos que de Alexander Hacke (Einstürzende Neubaten). Para la masterización eligieron a Michael Schwabe de Monoposto y a Simon Davey de The Exchange Vinyl, haciendo masterizaciones distintas según los formatos: Vinilo, CD y Digital. El diseño del álbum ha estado a cargo de Cvlto.

El disco cuenta con colaboraciones de asturianos ilustres como Nacho Álvarez (Manta Ray), Ángel Kaplan (The Cynics, Pablo UND Destruktion, Peralta), Raúl Gil (The Real McCoyson, Las Nurses, Balcanes), etc., además de remezclas a cargo de gente de Manta Ray o The IT Boy, entre otros.

A continuación, desde su página de Bandcamp, puedes escuchar Invierno Totalitario, lo nuevo de A-L-M-A.

