La Luz tienen nuevo single, ‘Poppies’

La Luz regresan con nuevo disco llamado News of the Universe, que saldrá el 24 de mayo y será su primer trabajo para Sub Pop.

la banda liderada por Shana Cleveland, ha lanzado hoy un nuevo sencillo titulado «Poppies», una canción pop barroca, al estilo de Sergeant Peppers, con un aire de surrealismo distópico que coloreará gran parte del nuevo material del grupo

Cleveland comenta: «Poppies trata sobre la sensación surrealista de atravesar el horror y el aislamiento de un diagnóstico y tratamiento de cáncer y luego, de repente, estar de nuevo en el mundo brillante, tratando de darle sentido a todo, sintiendo que camino a través de un sueño lúcido, viendo salir las primeras flores silvestres y sintiendo un sentido similar de renacimiento».

La Luz actuarán en Barcelona y en la próxima edición de Tomavistas (entradas aquí).

Escucha ‘Poppies’ de La Luz

Foto La Luz: Wyndham Garrett