Hay varios motivos para celebrar y revisitar la carrera de Nick Cave & The Bad Seeds. El primero, que se cumplen 40 años desde la publicación del debut de la banda –From Her To Eternity (1984)-, el segundo, que acaban de anunciar el lanzamiento de su ya decimoctavo trabajo de estudio ¿y el tercero? Que lo estará presentando en nuestro país el próximo otoño (24 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y asímismo el 25 de octubre en el WiZink Center de Madrid).

Hoy en Conexiones MZK te vamos a proponer un ranking con nuestros discos favoritos, en el que recorreremos cada uno de sus 17 álbumes de estudio, del bueno, al aún más bueno. Un personal viaje en el que además, vamos a intentar evitar los sencillos o las canciones más populares de cada disco. Si tiene aceptación, haremos un segundo en el que nos asomaremos a sus caras B, pero también a sus aventuras al margen del grupo, a sus bandas sonoras, y por supuesto a The Birthday Party, Grinderman y otras colaboraciones.

Escucha Nick Cave & The Bad Seeds: 40 años de intensidad, pasión y redención

