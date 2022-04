Rosalía comparte una playlist con las referencias de ‘Motomami’

Rosalía ha publicado hace algunas semanas Motomami, su tercer disco. Una obra arriesgada y un paso más allá de su fulgurante carrera, que sigue sin conocer de momento límite ni techo.

Un álbum en el que muestra su evolución y del que en estos días ha querido dar a conocer las referencias que le influyeron para construirlo. Para ello ha compartido una playlist en Spotify con los temas que han ido calando en ella.

Así lo contaba en redes:

Hola bizcochito$ He hecho una playlist de las inspos/refes que tenía presentes mientras hacia MOTOMAMI???? serving ni + ni – que 7 horitas de música :)))))) q la disfrutéis (pd: me he dejado mil fuera seguro)https://t.co/IuX4j3mCpL pic.twitter.com/46d6EeIgik — R O S A L Í A (@rosalia) April 25, 2022

Escucha la playlist de Rosalía con las influencias de ‘Motomami’

“EMMM Estas son todas las inspos/ refes q me han venido a la cabeza mientras hacia esta playList pero creo que me he dejado mil + pero bueno AHÍ VA 7 HORAS DE MUSIKITAAAA ALA A GOZARLAAA”

Rosalía visitará varias ciudades españolas antes de desplazarse hasta América Latina y Estados Unidos, antes de regresar a Europa a finales de año para actuar en diversos países. Una gira que eleva a la española a la categoría de icono mundial a la altura, como mínimo, de gente como Beyoncé.

ROSALÍA – MOTOMAMI WORLD TOUR 2022 FECHAS:

Miércoles 6 de julio – Almería, España – Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio – Sevilla, España – Estadio La Cartuja

Mar Jul 12 – Granada, España – Plaza de Toros

Jue Jul 14 – Fuengirola, Málaga, España – Marenostrum

Sáb 16 Jul – Valencia, España – Auditorio Marina Sur

Mar Jul 19 – Madrid, España – WiZink Center

Miércoles 20 de Julio – Madrid, España – WiZink Center

Sábado 23 de julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio – Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio – A Coruña, España – El Coliseo

Lun 1 agosto – Palma, España – Son Fusteret

Tipos de entradas para la gira Motomami de Rosalía