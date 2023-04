En el programa de hoy charlamos con Jorge Yebra Romero, autor del libro ‘De Friends a Fleabag’ sobre las canciones que se utilizaban en algunas series emitidas en los años 90.

Suenan temas de: Friends, Buffy Cazavampiros, Embrujadas, El príncipe de Bel Air, Cinco en Familia, Ally Mcbeal, Los Soprano, Frasier, Dawson Crece, Freaks and Geeks y Malcolm in the Middle.