La La Love You (La Riviera) Madrid 07/10/22

¿Quién iba a pensar que un tema que “pronostica” el fin viviera múltiples comienzos? Probablemente La La Love You no lo vio venir cuando lanzó “El fin del mundo” apenas dos meses antes del inicio de la pandemia dando pie al chiste fácil.

Y aunque eso es pasado, la canción sigue siendo presente. El viernes el grupo recibió en su segunda Riviera el Triple Disco de Platino y a un público que coreaba como si realmente fuera el fin cada sílaba del tema, que ya acumula más de 120.000 copias vendidas.

Pero un solo hit no llena Rivieras ni gira durante todo el verano por toda la geografía española. Una de las virtudes de la banda de Parla es haber destacado en un momento en el que el sonido de sus primeros trabajos tiene más cabida que nunca. La acogida que el público de La Riviera dio a temas como “Irene”, “Poco a poco” o “Alucina vecina”, demuestra que el setlist de La La Love You puede incorporar nuevos éxitos pero no olvidar su sonido enérgico e incluso nostálgico de sus inicios.

Y es que “El fin del mundo” marcó un inicio de etapa para el grupo. El sonido punky-pop que hasta entonces definía sus canciones ha virado en estos dos años hacia una producción centrada en el pop, consolidándose como uno de los principales grupos del panorama indie-pop español y consiguiendo el sold out en la sala a orillas del Manzanares.

A Madrid se le resiste el otoño y eso le vino perfecto a “La canción del verano”, uno de esos temas que ha sido un must en los festivales del verano y que pese a ser el antagonista del “Yo quiero bailar” de Sonia y Selena, consigue una respuesta a la altura de su público. Y es que, al final, esa es la esencia de un concierto de La La Love You: vivir el desamor desde la recreación y la exaltación.

Y para eso, el grupo quiso contar en su “gran noche” con Olaya de Axolotes Mexicanos o Dani, artistas con quien ha colaborado en los últimos meses, o la madrileña Samuraï, que también acompañó a la banda en lo que podría convertirse ya en su cita anual en La Riviera.

El fin de la noche se estaba acercando y al público le faltaba más que “algo”. Y es que aunque el bis se está perdiendo, se reservaron tres platos fuertes para un final tan emotivo como frenético. Con la colaboración de ELYELLA presentaron por primera vez en directo su tema conjunto “Que nada nos pare (lo más importante)”, introduciendo un ambiente disco que se prolongaría más tarde en su DJ Set en el Ochoymedio. Tras su versión de “Tenía tanto que darte”, otro de sus hits más recientes, llego el fin —del mundo— que, como decíamos, fue un nuevo comienzo, un nuevo reconocimiento.

El grupo, que en los últimos años había apostado por lanzar sus singles de forma única sin un formato mayor que los recogiera, espera lanzar su tercer álbum a principios de 2023.