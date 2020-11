Como cada miércoles, compartimos con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. En ella incluimos semanalmente una selección de canciones de nuevas bandas y artistas, escogidas entre la gran cantidad de propuestas que llegan cada día a nuestra redacción. Hoy la PlayList Emergente de la Semana incluye las canciones de Floridablanca, Sara del Valle, Andrea Santiago, Supermeganada, Gisela Hidalgo, Lourdes Trujillo, Northwest, Aceros del Pacífico, Lores y Whale Nado.

Floridablanca – Madrid me mata

Hace un año os hablábamos en nuestra sección 7 Minutos al Día de Floridablanca, un nuevo proyecto musical que nos llega desde Madrid y que anteriormente se llamaban Sin Rumbo. En septiembre del 2018 lanzaron su primer álbum, un disco homónimo. Este 2020 han lanzado varios singles, de alguno de los cuales nos hemos hecho eco en Muzikalia, y hace poco publicaron un nuevo tema llamado “Madrid me mata” en el que nos muestran su versión más nocturna y bailable. Además Floridablanca anuncian nuevo disco para 2021.

Sara del Valle – Nothing’s gonna change

Sara del Valle es una cantante, compositora y productora madrileña que acaba de debutar con un disco llamado Isaac. Sin embargo, Sara tiene bastante experiencia aportando su voz emotiva y sensible a películas musicales, anuncios y programas de TV. Además forma parte de Gospel Factory y ha acompañado a artistas nacionales e internacionales durante una década. Su último sencillo, del que lanzó un vídeo hace poco, es “Nothing’s gonna change”. Una canción en la que combina sus influencias del R&B, el soul y el góspel con el pop electrónico y bailable.

Andrea Santiago – De tu mirada

Andrea Santiago es una cantante y compositora que vive a caballo entre Pamplona y Madrid. Lanzó su primer single en 2017, y en 2019 publicó un EP, He Dejado De Buscar Tu Casa. Actualmente se encuentra preparando el lanzamiento de su primer LP, un álbum conceptual del que ya nos ha adelantado algunos temas, uno de los cuales apareció precisamente en una PlayList Emergente este verano. Su nueva canción, cuarto anticipo de su próximo disco, se llama “De tu mirada”.

Supermeganada – Mucho mejor (live at Cabinet.58)

Supermeganada, flamante finalista de Sesiones Movistar+ Rookies, ha llevado al directo su hit “Mucho mejor”. Una versión en vivo que vio la luz a principios de este mes de noviembre y que fue grabada en el estudio Cabinet.58 de Barcelona dirigido por Jordi Rissech. De esa manera el grupo celebra que este año 2020, a pesar de las cancelaciones (no han podido presentar en vivo su primera mixtape llamada SUER.T) y el desastre que ha supuesto la pandemia, ha tenido sus pequeñas recompensas para ellos.

Gisela Hidalgo – Mi paz

La joven artista malagueña Gisela Hidalgo estrenó hace unas semanas un nuevo sencillo, “Mi paz”, que dedica a la llamada “nueva normalidad” y sobre todo a las personas que interpretan, transmiten y emocionan a pesar de los problemas: los músicos. “Mi paz” es el tercer sencillo del disco del mismo nombre que vio la luz el pasado mes de abril. El vídeo fue grabado en el Teatro Circo de Puente Genil (Córdoba), totalmente vacío.

Lourdes Trujillo – La meua xiqueta

Lourdes Trujillo es exvocalista de Arcana Has Soul, un grupo del que te hablamos bastante en Muzikalia hace unos años. Hace ya un tiempo que la banda se disolvió, y desde entonces Lourdes ha estado trabajando en su proyecto en solitario. La primera canción que ha dado a conocer es “La meua xiqueta”, una particular versión de una canción popular valenciana que le cantaba su abuelo cuando era pequeña. Versión en la que ha incluido algunos versos del poeta Vicent Andrés Estellés.

Northwest – Before the spell

A principios de este año te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día del dúo Northwest, fundado en Londres en 2015 por la compositora y artista multidisciplinar Mariuca García-Lomas (también conocida como Mariuk) y el productor y multi-instrumentista Ignacio Simón (también conocido como Al Berkowitz). Lo hicimos para presentarte su disco II, segunda parte de su debut. Uno de los temas preferidos por sus seguidores es “Before the spell”, y ahora han querido hacer algo bonito con él. El resultado es este sugerente vídeo en blanco y negro dirigido por Álvaro Gómez-Pidal y grabado en Cantabria.

Aceros del Pacífico – Ceremonia

Aceros del Pacífico es un grupo de synth pop procedente de México que se caracteriza por combinar sintetizadores con el sonido del ukelele. Formados en 2017, no hace mucho que han publicado su último sencillo, “Ceremonia”. Ellos lo definen como “una serie de mantras acompan?ados de mu?sica, que nacieron de la percepcio?n de la realidad que hoy vivimos”. En el vídeo han colaborado Gabriel Pérez (idea y dirección), LA(b)ANDA Producciones (realización) y Sofía Ramos (fotografía).

Lores – Alicia

Lores es un nuevo artista de música pop que hace unos días lanzó su segundo single, “Alicia”, tras debutar con el tema “Tú”, canción que resultó finalista en Sonidos Mans 2020. “Alicia” es un tema compuesto por él mismo, producido por Brian Hunt y mezclado y masterizado por Alex Ferrer (The Groove Sound).

Whale Nado – Live in a dive 2020

Hoy no cerramos nuestra PlayList Emergente con una canción, sino con todo un miniconcierto. Whale Nado es una banda de Albacete de la que ya te hemos hablado en 7 Minutos al Día y de quienes en su momento estrenamos algún tema. En 2020 debían seguir presentando las canciones de su debut y dando a conocer algunas de las que formarán parte de su nuevo álbum, The Ocean Rebellion and Sonic Therapies. Sus planes, como los de tantos otros, se vieron frustrados, y decidieron tras el confinamiento grabar un directo a puerta cerrada en La Cachorra Yeyé que han publicado como Live in a Dive 2020. Con Whale Nado y su directo despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!