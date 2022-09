Como cada miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de L’Últim Europeu, Rococó, Lou Zero, Alison Darwin, The Grassland Sinners, Jaime Crespí y Linda Karen.

L’Últim Europeu – Empastre

Los valencianos L’Últim Europeu publicaron hace un par de semanas su sencillo «Empastre», el primero que se extrae de su segundo disco, Corredor Mediterrani, que verá la luz el 18 de noviembre. Producida por Jordi Bastida (Chico Jorge), «Empastre» recrea a la perfección las coordenadas estilísticas del nuevo disco: indie pop-rock de inspiración noventera y dosmilera. La letra de la canción relata una salida nocturna por Valencia.

Rococó – Septiembre

La banda madrileña Rococó, formada durante la pandemia, publicó hace unos días «Septiembre», un sencillo con el que nos anticipan el que será su primer álbum. «Septiembre» tiene un alto componente emocional de resaca post veraniega, evocando imágenes del fin del verano e inicio del nuevo curso. En lo musical está a caballo entre los sonidos pop punk americano y emo japonés con influencias de bandas alternative japan.

Lou Zero – Algunos llaman destino

Lou Zero es el proyecto musical de David Martínez , músico balear que lleva años involucrado en diferentes actividades musicales y que ahora ha decidido lanzarse en solitario. Durante la pandemia retomó su rutina compositiva y el resultado fueron diversos temas de estilo latino combinados con ritmos del trap y actitud punk. Temas que formarán parte de un inminente EP y del que de momento os avanzamos en nuestra PlayList Emergente esta canción titulada «Algunos llaman destino».

Alison Darwin – Todo acaba bien

Tras el lanzamiento de Ficción y Realidad (Atomic Records, 2021), el LP debut de Alison Darwin, y después de publicar varios sencillos que les han llevado a tocar en diferentes festivales nacionales, el cuarteto vuelve con una nueva canción: «Todo acaba bien». Este nuevo tema formará parte de un nuevo disco que la banda planea publicar a principios de 2023. La canción describe la situación de un amigo y una amiga, donde ella quiere algo más pero es consciente de que él solo la quiere como amiga.

The Grassland Sinners – Being me

The Grassland Sinners es una banda barcelonesa de rock clásico formada a finales de 2015. En 2017 publicaron su primer álbum, Let It Ride. Tras algunos cambios en la formación, aprovecharon el parón por el confinamiento para preparar las canciones del que será su segundo disco. Su publicación está prevista para octubre, pero de momento te presentamos el sencillo «Being me», publicado este verano y para el que han contado con la colaboración del saxofonista Dani Nel·lo.

Jaime Crespí – Nada va a cambiar

Jaime Crespí es uno de los jóvenes artistas con más proyección dentro de la escena folk madrileña. Gallego de origen, Jaime presentó el 28 de abril de 2022 «Todo saldrá bien», el primer adelanto de su nuevo EP producido por Chema Moreno. Este verano vio la luz un segundo avance, «Nada va a cambiar», una canción con letras ácidas y musicalmente influenciada por grandes nombres del country del pasado y del presente.

Linda Karen – Mundo distante

Linda Karen es una cantante y compositora hispanobrasileña que debutó en solitario el pasado año con el sencillo «Blue tears». En su siguiente sencillo, publicado hace unas semanas, Linda se atreve con su lengua materna, el portugués. La canción se titula «Mundo distante», es una combinación de distintas músicas populares brasileñas con texturas y sonidos más actuales, y en su letra expresa el descontento de quienes tienen lejos a sus personas más queridas. Con Linda Karen y «Mundo distante» despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!