La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, compartimos con todos vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de las numerosas propuestas que llegan cada semana a nuestra redacción, en este caso siempre de artistas emergentes o bandas poco conocidas en nuestro país. Esta semana nuestra PlayList Emergente incluye temas de The Rimbaud Co., Fischer Tropsch, Buenas Noticias, Dooux, Superlaser, Marsella y Sofía Pill.

The Rimbaud Co. – El sueño

The Rimbaud Co. es el proyecto de poesía eléctrica de Andrés García Cerdán, a quien acompañan Javi López (batería) y Pedro C. Ríos (bajo y coros). Der Traum es su segundo trabajo en el que incluyen canciones originales junto a versiones de poemas propios y de Bolaño, Lou Reed, Georg Trakl, Leopoldo María Panero, Anne Sexton o Lawrence Ferlinghetti. Para nuestra PlayList Emergente de hoy hemos escogido este “El sueño”, de Trakl.

Fischer Tropsch – Seagulls

Fischer Tropsch es una banda española que lanzó su primer single, “Seating”, el pasado mes de julio. En aquel tema la banda se movía entre las secciones rítmicas del punk de los setenta y los sonidos metálicos y cortantes de guitarra de mediados de los 80. Su segundo single, “Seagulls”, los muestra más nostálgicos y cálidos en este veraniego vídeo. “Seagulls” ha sido grabada en Even Whiter Studios, mezclada en Pancake Analog Recording y masterizada en Abbey Road Studios por Frank Arkwright.

Buenas Noticias – Nada estaba hecho

Buenas Noticias han publicado hace un par de meses su nuevo disco, Hoy No Se Acaba el Mundo. Un disco de pop de guitarras en castellano que puedes escuchar en Spotify. El tema que abre el álbum es este “Nada estaba hecho”, una canción vertebrada alrededor de un pegadizo riff, marca de la casa que muestra la faceta más rockera de la banda. La letra es un extracto de una conversación acerca de cómo cambian aspectos de la vida que parecían inamovibles.

Dooux – Gri45to

Dooux es un dúo con sede en Barcelona que combina electrónica con rock alternativo, todo ello aderezado con tintes de otros géneros como el darkwave, coldwave o el synthpop. El segundo single de su primer EP, Ignora la99 Mirada, se llamada “Gri45to”. Para el vídeo que acompaña a la canción, que incluimos hoy en nuestra PlayList Emergente, han utilizado planos incómodos de escenas tintadas en rojo y azul, glitchés y destellos.

Superlaser – Interestelar

Superlaser es una banda alicantina formada a principios de 2018 por Josema (voz), Jordi (bajo), Jorge (batería), Nando (guitarra) y David Adkinson (teclados, synths). Su primer single, “Interestelar”, salió hace unos meses. En diciembre vio la luz este vídeo en el que la interpretan en directo en Metropol Studios. Mañana 9 de enero estarán en la Sala Siroco presentando este y otros temas que formarán parte de su primer disco, de próxima publicación.

Marsella – Cuando me hundo

Marsella es un dúo formado por German G. Dobarco y Nacho Martínez. En su música mezclan el rock con la electrónica, ofreciendo estribillos pegadizos que convierten sus canciones en perfectas para la pista de baile. En los últimos meses han publicado diferentes temas para adelantar su primer álbum, Aquellas Pequeñas Cosas Que Nunca Se Fueron, disponible desde noviembre en plataformas como Spotify. Uno de esos anticipos fue este “Cuando me hundo”.

Sofia Pill – Cierto misterio

Sofia Pill es una cantante y compositora argentina de la que ya te hemos hablado varias veces, tanto en nuestra sección 7 Minutos como en anteriores ediciones de nuestra PlayList Emergente. Hoy regresa a esta sección con una canción publicada hace un par de meses, “Cierto misterio”. Un tema grabado en su estudio casero con el que debuta como productora. Con Sofia Pill y su “Cierto misterio” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!