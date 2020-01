DePedro – Erase una vez (Warner Music)

DePedro está aquí otra vez, dispuesto a abrir una puerta hacia la fantasía y a que conectemos con nuestro niño interior con Erase una vez, su séptimo disco en solitario.

Podemos ver que es un álbum con pocos ornamentos, directo, valiente, un tanto naif y con una mezcla interesante de ritmos latinos, clichés pop, texturas jazzísticas y ciertos aires de cantautor, algo a lo que DePedro ya nos empieza a tener acostumbrados.

“Ya no estamos solos” aunque es el corte más experimental de todo el disco, (me recuerda a los Pony Bravo más guajiros) no deja de ser una declaración de intenciones de lo que nos vamos a encontrar en gran parte de este viaje sonoro y de lo que se ha convertido en el signo diacrítico del artista, esa conexión con la música latinoamericana, el pop, y la honestidad y valentía del cantautor más solitario. Con “Vámonos al mar” da voz al niño que anhela las vacaciones en la playa y por un momento consigue que nuestra sobre protectora madre nos persiga por la orilla con el bote de crema solar factor 50, mientras con una sonrisa burlesca huimos mar adentro.”Erase una vez” la canción que da título al disco, es una canción de cuna, austera y sincera, donde Depedro le da un giro de 180 grados al cuento y los lobos ya no siempre son los malos del cuento… La nota discordante de este relato, la encontramos en “A mimi”, el último corte de este trabajo donde a modo de banda sonora de alguna película de Tim Burton, pone el punto más oscuro a este disco.

No ha sorprendido. DePedro es lo que es y tal como es se ha mostrado en este último trabajo. Un disco positivo, alegre, lleno de luz y con la clara intención de transportarnos a aquellos a los que la infancia nos empieza a quedar lejos, que hubo un tiempo en el que los veranos eran eternos, las rodillas siempre tenían heridas, hablábamos con seres de otros mundos, y tu madre siempre podía aparecer en cualquier momento para limpiarte los churretes de la boca, echando un salivajo en un pañuelo…

