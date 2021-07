Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Javi del Val, Ana Rizo, Yo Vivo Navegando, Cabiria, Meridian, Alba de la Rosa y Solido Líquido.

Javi del Val – Nunca vas a estar sola

Javi del Val es un cantante, compositor y productor madrileño de 25 años. Tras pasar por varios grupos, hace unos años decidió lanzarse en solitario. Publicó una maqueta, pasó por diversos concursos y publicó un disco en inglés al que le siguieron otros en castellano. De uno de ellos, V Fenix, te hablamos hace un tiempo en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace unas semanas lanzó un nuevo sencillo, “Nunca vas a estar sola”, una romántica y melódica balada optimista que trata sobre estar ahí para la persona que amas en las buenas y en las malas.

Ana Rizo – Déjate llevar

Ana Rizo es una artista venezolana que, tras estudiar Ingeniería y Producción de Música, pasó también por el afamado Berklee College of Music. Debutó con un EP titulado Welcome To My House que obtuvo repercusión en plataformas de streaming, llegando a incluir alguno de sus temas en una serie de Netflix. En 2021 Ana Rizo ha publicado el sencillo “Déjate llevar”, tema compuesto junto a Lancer (freestyler venezolano) y Ferraz (productor y compositor también venezolano). La canción habla de una ruptura que era inminente y que se mira desde un lado positivo y abierto a todas las cosas emocionantes que vienen ahora para ambas partes, desde el amor y el agradecimiento.

Yo Vivo Navegando – Ya llegó el verano

Yo Vivo Navegando es un grupo español de indie rock formado en 2018 por Raúl, Iván, Óscar y Elías. Hace algo más de un año ya pasaron por nuestra PlayList Emergente con el imaginativo vídeo de su sencillo “Ven conmigo al parque”. Hoy vuelven a ella con “Ya llegó el verano”, un poema indie-chill-rock que invita a hacer las maletas, dejarlo todo y perseguir el atardecer en una Camper o en un Polo del 93. El solo de guitarra recuerda a “The trip” de Still Corners, y el vídeo está inspirado en la canción “Albatross” de Fleetwood Mac.

Cabiria – Después de medianoche

Cabiria es el nombre artístico que escogió Eva Valero para su proyecto musical, con el que publicó su primer LP hace cuatro años. Hace un par de meses lanzó un nuevo álbum, Ciudad de las dos lunas (2021, El Volcán Música). Un disco del que ha extraído varios sencillos, el último de los cuales salió hace apenas quince días con el título de “Después de medianoche”. El vídeo que lo acompaña, y que puedes ver en nuestra PlayList Emergente de hoy, ha sido dirigido por el prestigioso realizador David Domingo, también conocido como Stanley Sunday.

Meridian – Tirarme a lo suicida

Meridian es un gru’po formado por Raúl y Borja a mediados de 2017. No hace mucho lanzaban un sencillo, “Tirarme a lo suicida”, un nuevo adelanto de su próximo álbum que lanzarán tras el verano. Poco después vio la luz el vídeo, grabado en el edificio La Alhóndiga de Bilbao, en el que vemos a Meridian sobre más de 60 cubos de 1×1 metros que irradian luces. Participa también la bailarina Ane Uruburu Apodaka.

Alba de la Rosa -Un te quiero en el portal

Alba de la Rosa es una cantautora de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que publicó hace unos meses su primer sencillo, “Ya ni me siento”. Hace un par de semanas que ha visto la luz el segundo, “Un te quiero en el portal”, producido y masterizado por Carlos Moreno. Se trata de una balada intimista en la que priman la voz y el piano. La canción habla de una personal historia de sentimientos y se inspira musicalmente en artistas como Zahara, Yarea, Anaju o Morgan.

Solido Líquido – Mírame

Sólido Líquido es un grupo formado en 2018 por el multi-instrumentista, cantante y compositor Enrique Hidalgo con la incorporación en 2019 de Héctor Galindo “Galo” (batería y percusión), Luis Ángel Flores (teclados y coros) y Eduardo Hidalgo (bajo y coros). Su primer disco está previsto para el próximo otoño y se titulará Volumen 1: Líquido. Será el primero de varios títulos inspirados en los estados de la materia. Como adelanto publicaron hace unos días un sencillo titulado “Mírame”.