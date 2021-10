La selección de octubre de acqustic para 7 Minutos al Día

Tal como venimos haciendo desde hace varios meses, hoy os presentamos nuestra sección mensual dentro de 7 Minutos al Día en la que contamos con la colaboración del sello y agencia acqustic, que trabaja con miles de artistas y grupos emergentes. De nuevo compartimos con vosotros una selección de canciones realizada por el sello entre los muchos lanzamientos que publica cada mes. Para amenizar con música este último viernes de octubre, la elección de acqustic para 7 Minutos al Día incluye a Rebeca Soul, Valdo, Hugo Arán, El Camí de la Solidaritat y Debajo del Paraguas.

REBECA SOUL

Rebeca Soul es una cantautora valenciana de 23 años de edad afincada en Madrid. Aunque es en esta ciudad donde comenzó a dar sus primeros pasos bajo la faceta de cantante y compositora, fue en su ciudad natal donde nació y creció dentro del mundo musical. Con 5 años empezó clases de piano, que compaginó primero con la danza clásica y posteriormente estudiando en el Conservatorio instrumentos como el clarinete así como lenguaje musical, banda y canto coral. Rebeca compuso sus primeros temas a los 13 años, y cumplidos los catorce se mudó a Madrid, donde prosiguió con sus estudios y fijó su residencia. Allí ha pisado escenarios muy diferentes, ha participado en todo tipo de eventos y se ha centrado en estilos como el jazz, el swing o el blues. Rebeca Soul busca ahora seguir creciendo y compartir sus canciones con el resto del mundo, por lo que su primer trabajo discográfico (financiado a través de un crowdfunding autogestionado) verá la luz dentro de muy poco tiempo.

Su último lanzamiento hasta la fecha se llama “La Casa”. Una canción que nació en un momento muy difícil de su vida, la muerte de su abuelo materno.

VALDO

Valdo es un artista nacido en Donosti en 1997. Estudió violoncello en el conservatorio hasta los 18 años, al tiempo que descubría a los Beatles y empezaba a escribir sus propias canciones, primero en inglés y más adelante en castellano, con las bases de piano que aprendía en el conservatorio. Tras terminar la carrera de Bellas Artes, decidió mudarse a Madrid a estudiar Producción Musical. Allí amplió sus influencias musicales con nombres como Stromae, Angèle, JP Saxe, Benny Blanco o Finneas, y escogió Valdo, el nombre de su abuelo al que apenas conoció, como nombre artístico. Intentando descubrir nuevas formas de hacer música, también ha mantenido siempre un ojo en el panorama musical nacional, siguiendo la pista de nombres como Rosalía, Pol Granch, Paula Cendejas o C Tangana.

Valdo presenta ahora su nuevo trabajo, “El Rey”, con el que quiere decir algo más personal que con los anteriores y sobre todo con más fuerza: ha venido para quedarse. Se trata de una canción descarada, de chulería seria, que dedica a los que siempre le han dicho que ser cantante no es más que un hobby, que no es un trabajo, que no es posible. “El Rey” es un reflejo profundo de su personalidad, sabe dónde quiere llegar pero no se le olvida de donde viene.

HUGO ARÁN

Hugo Arán (1980, Barcelona) es un músico, letrista y arreglista atraído desde siempre por la guitarra y la música brasileña, la cual se dejará notar, más tarde, en muchas de sus composiciones. Precisamente en 2004 viajó a Brasil para profundizar en los ritmos y armonías de su música. Entonces empezó a componer sus primeras canciones con referentes como Chico Buarque, Márcio Faraco o Antonio Carlos Jobim, entre otros. En 2007 se trasladó a Granada y formó el dúo Tato Azevedo junto a Pablo Acevedo, participando en diversos certámenes y ganando multitud de premios que les permitieron grabar su primer disco, Sordo (2008). En 2011, Hugo Arán puso en marcha su proyecto en solitario, armando un repertorio que mezcla estilos como la bossa nova, el baiâo, la zamba o el jazz. En 2014 publicó Anuario (Porcausadela), y en 2017, de regreso a Barcelona, presentó Memoria Musical (Porcausadela), un disco que recoge once canciones de su autoría y para el que contó con la colaboración de El Kanka, Márcio Faraco y Ana Rossi junto a un pequeño homenaje de uno de sus máximos referentes: Gilberto Gil.

Este mes de octubre Hugo Arán presenta su tercer disco, autoeditado, titulado Extinciones y Sus Causas. El álbum incluye quince canciones de su autoría, en 4 idiomas distintos, y colaboraciones con su maestro Márcio Faraco, Margherita Abita y Alessio Arena. El último adelanto del disco ha sido “Un canto leggero”, una canción de amor a ritmo de swing.

EL CAMÍ DE LA SOLIDARITAT

El Camí de la Solidaritat presenta “Breathe Again”, una canción creada para salvar vidas en Nepal. El Camí de la Solidaritat es una ONG cambrilense que nació en 2013 y que, actualmente, está formada por más de una treintena de jóvenes de todo el mundo. Desde el año 2020, El Camí está colaborando con el Programa Awasuka, con el foco puesto en el Nepal. El fin de esta canción es completamente solidario: su objetivo es transmitir el mensaje de la lucha del Programa Awasuka y El Camí, concienciando así al mayor número de personas y empresas. Uno de los objetivos de El Camí de la Solidaritat es conseguir recaudación para construir 500 chimeneas sin humo en Bhimphedi, una área rural del Nepal, en colaboración con el Programa Awasuka. Con esta canción, “Breathe again”, pretenden dar un empujón a la campaña de crowdfunding y llegar a los 8.000€ recaudados.

En “Breathe again” han colaborado diversos artistas y figuras de la música: el productor Iván Gould (compositor y batería del grupo Ciao Marina), que ha seleccionado las voces, la mezcla y ha preparado la estrategia de lanzamiento; Dan Hammond, ex productor musical de Warner Music, que ha asesorado a Gould en cuanto a la estrategia y al abastecimiento de contactos para la elaboración de la canción; el DJ, productor y experto en consultoría musical Marc Griso ha diseñado la estrategia de comunicación y promoción del lanzamiento de la canción junto con el equipo de El Camí de la Solidaritat; Fran Gutiérrez ha asesorado en la estrategia de lanzamiento y difusión, mientras que en lo estrictamente musical han participado Pablo Oliver Tarré y Jan Español Sàrries como compositores y arreglistas, mientras que las voces corresponden a Andrea Turienzo (Drei) y Blanca Silva Santaularia.

DEBAJO DEL PARAGUAS

Debajo del Paraguas es un joven grupo de Bilbao formado por Jon (guitarra), Koldo (batería), Ainhoa (voz) y Leyre (teclista). El nombre de la banda le viene debido a que empezaron a ensayar en las míticas salas de ensayo Bilborock, y dado que en Bilbao siempre llovía, solo disponían de un paraguas para resguardar a los integrantes del grupo desde el metro más cercano. Consolidados como banda, y gracias a un EP, se fueron dando a conocer en las salas de Bilbao, medios y festivales provinciales. No fue hasta 2018 cuando consiguieron lanzar su primer LP el cual fue financiado gracias a un crowfunding. A partir de aquel momento y gracias al duro esfuerzo, la banda pudo tocar con la gira “Suerte en tu Vuelo” por ciudades de todo el territorio, grabar videoclips, ganar concursos, tocar en festivales y participar entre otros en las giras de Los 40 Principales y Cadena Dial. Han podido compartir escenario con artistas como Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Sinsinati, Pol Granch, Don Patricio, Alfred García, Carlos Right, María Parrado… Además, han sido número 1 de Los 40 Principales Euskadi durante 2 meses.

Tras publicar el pasado mes de junio la canción “¿De qué te cansaste?”, en octubre Debajo del Paraguas han lanzado un nuevo tema, “Paraíso”. Una canción que habla de la vida, de las sensaciones, de dejarse llevar y de vivir de forma apasionada.