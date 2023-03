Nuevo single de Depeche Mode, ‘My Cosmos Is Mine’

Depeche Mode lanzan otro adelanto de lo que será su nuevo disco, Memento Mori (Recuerda que morirás), continuación de Spirit (2017) que llegará a las tiendas el próximo 17 de marzo.

Tras un single de tono pop y apesadumbrado como fue «Ghosts Again», escrita por Martin Gore con la colaboración de Richard Butler de Psychedelic Furs, estrenan «My Cosmos Is Mine» una pieza oscura sobre una base muy blues electrónica y con un tono entre Black Celebration (1986) y Playing The Angel (2005).

Los de Basilson regresan con otro de los discos más esperados del año, su ya decimoquinta entrega que ha sido producido por la dupla James Ford y Marta Salogni y que será su primer lanzamiento desde desgraciado fallecimiento de su compañero Andy Fletcher el pasado mes de mayo. El disco será presentado en las ediciones de Barcelona y Madrid de Primavera Sound a principios del próximo mes de junio.

Escucha ‘My Cosmos Is Mine’ de Depeche Mode

Don’t play with my world

Don’t mess with my mind

Don’t question my spacetime

My cosmos is mine

Don’t toy with my heart

Don’t knock down my shrines

Don’t alter my headlines

My cosmos is mine

No war, no war, no war, no war

No more, no more, no more, no more

No fear, no fear, no fear, no fear

Not here, not here, not here, not here

No rain, no clouds

No pain, no shrouds

No final breaths

No senseless deaths

Don’t stare at my soul

I swear it is fine

Its borders are outlined

My cosmos is mine

My cosmos is mine