A la venta las entradas para el Granada Sound Day

Ya están a la venta las entradas de día de la primera edición de Granada Sound Day, dos días de música en el próximo mes de septiembre en el mismo recinto del festival con un aforo reducido y cumpliendo todas las medidas de seguridad.

Tendrá lugar el viernes 18 y sábado 19 de septiembre de este 2020 y cada día estará disponible desde sólo 19,99€ + gastos en www.granadasound.com Sólo habrá un cupo muy limitado a precio lanzamiento.

En www.granadasound.com/granadasounday los asistentes podrán encontrar una “guía útil” con todas las respuestas, antes de comprar su entrada para el evento.

Los artistas con los que contaremos en la primera edición serán: Dorian, Viva Suecia, Varry Brava, Fuel Fandango, Full, Innmir y Elyella.

La vida no es vida sin música, el amor no es amor sin el corazón palpitando en el pecho y el verano no es verano sin los recuerdos en Granada Sound. Y como después de 9 años juntos, nuestros asistentes se merecen lo mejor, porque siempre han estado ahí, porque la cultura le corre por las venas y respiran directos y emoción, porque están deseando vivir con sus amigos el cierre del verano por todo lo alto, por eso y mucho más, no podíamos dejar que este año se acabara sin disfrutar juntos de nuestro infaltable fin de semana, y pensando en ellos de la mano de Cervezas Alhambra, hemos dado vida a Granada Sound Day.