Te presentamos el debut de Selbor y estrenamos su nuevo sencillo

Selbor es un músico, productor y compositor español que está afincado en Londres desde hace más de quince años. Su bagaje musical incluye un amplio espectro de culturas y estilos, con influencias que abarcan desde el disco hasta el ambient, pasando incluso por el flamenco. Entre sus referencias se encuentran artistas como Blood Orange, Lykke Li, Caribou o Rosalía, aunque en general Selbor busca su inspiración entre todo tipo de sonidos, sean antiguos o actuales. Según comenta, “Me gusta tomar como punto de partida sonidos de mi pasado y temas que me atraparon y transformarlos en algo nuevo”.

El debut de Selbor se llama Smile to the Camara. Se trata de un EP de 4 canciones que ha sido mezclado en los Hackney Road Studios de Londres por Shuta Shinoda, un lugar por el que han pasado artistas como Hot Chip, Jehnny Beth o Ghostpoet. En su primer álbum Selbor combina todas sus influencias y su experiencia como productor de música electrónica y DJ para crear una mezcla única de pop electrónico y emotivo. Para ello se sirve tanto de sintetizadores como de la guitarra eléctrica y el bajo, consiguiendo un equilibrio entre lo electrónico y lo orgánico. En cuanto a las letras, otro de los puntos fuertes de sus canciones, Selbor cuenta que las escribe al mismo tiempo que la música, y que entre sus influencias a la hora de escribir sus textos están poetas españoles como Lorca o Machado.

En el single homónimo “Smile to the camara” queda patente esta combinación de elementos que caracterizan la música de Selbor. La electrónica en espiral, los ritmos intrincados y las melodías de guitarra suaves aportan un toque inspirador y melancólico. El vídeo que acompaña a la canción ha sido dirigido por la galardonada cineasta Nuria Giménez, quién ha seguido la fórmula de su última película My Mexican Bretzel (se estrenará en salas el 6 de noviembre), en la que combina metraje encontrado con efectos de sonido y textos de su diario. Estas imágenes nostálgicas y texturizadas reflejan la inquietud y la introspección de la letra.

Tanto el EP como el single y el vídeo se publican oficialmente mañana viernes, 7 de agosto, pero hoy en Muzikalia los estrenamos en exclusiva, así que ya puedes ver y escuchar lo último de Selbor: “Smile to the camara”.

