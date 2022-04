GA-20 traen su blues, vintage rock y r&b a España

GA-20 llegan a nuestro país con su mezcla infalible de blues, vintage rock y r&b. La formación liderada por Matt Stubbs, el que fuera guitarrista de la leyenda de blues Charlie Musselwhite, consiguió ser número #1 de las listas de blues de Billboard con ‘Lonely Soul’, su disco de debut

Ahora presentarán su último disco, ‘GA-20 Does Hound Dog Taylor: Try It…You Might Like It!’, una celebración del legado del legendario grupo de blues de Chicago Hound Doug Taylor.

GA-20 se ha inspirado por la originalidad de la música blues de finales de los años 50 y comienzos de los 60, además del R&B y el rock and roll. Utilizan equipamiento vintage y poco común (incluyendo el famoso amplificador Gibson GA-20, por el que llamaron así a su banda) han creado un puro y potencial sonido que a la vez tiene un toque tradicional y moderno. La dinámica del grupo y sus canciones suenan y recuerdan al antiguo sonido blues que ellos tanto idolatran, incluyendo canciones de Otis Rush, J.B Lenoir, Howlin’ Wolf, Junior Wells y su favorito, Hound Dog Taylor. “No todo el mundo sabe realmente lo guay que Hound Dog Taylor era”, comenta Stubbs.

Estas son las fechas para GA-20

20 abril – Valencia – Loco Club

21 abril – Madrid – Funhouse

22 abril – Liérganes (Cantabria) – Los Picos

23 abril – Vitoria – Helldorado

Entradas: www.heartofgold.es/shows