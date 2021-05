Lambchop – Showtunes (Merge Records / Music As Usual)

Hace bastante tiempo que Kurt Wagner emprendió un personal viaje hacia terrenos inexplorados, haciendo de cada nueva entrega de Lambchop un mundo en sí mismo, más allá del folk intimista con el que nos deslumbró en sus primeras entregas, mutando en una suerte de artista que trasciende géneros y estilos.

En Showtunes se aprecia una evolución de lo que ya vimos en los interesantes For Love Often Turns Us Still –aka FLOTUS– (Merge, 2016) y This (Is What I Wanted To Tell You) (Merge, 2019) -obviamos el disco de versiones TRIP (Merge, 19)-. Su pausada y reconocible voz acompaña a una serie de texturas espectrales y ambientes de marcado tinte experimental compuestos a través de un piano MIDI (muchas veces hemos encontrado pianos en álbumes de la banda, pero nunca tan presentes como aquí) con los que deconstruye cada una de sus composiciones haciéndolas mutar hacia lo imposible y completando un álbum en el que nos encontraremos caminos nunca antes transitados.

Si en “A Chef’s Kiss” reconoceremos la canción más Lambchop del conjunto con esa habitual calidez y ese poso de banda sonora, momentos como la interesante e imaginativa “Fuku” aúnan toques de jazz, con electrónica zumbante y drones de sintetizador de gama baja. También nos encontraremos con los ecos y trompetas de la nocturna “Drop C”, las texturas y los vocoders de “Blue Leo”, el tinte clásico de la instrumental “Papa Was a Rolling Stone Journalist” o el final operístico de “The Last Benedict”.

Hay pocos grupos que acercándose a las dos decenas de discos publicados no hayan terminado convirtiéndose en una parodia de sí mismos. Este no es el caso de Lambchop, gracias a estar liderados por un Kurt Wagner cuya efusiva creatividad le mantiene en constante reinvención y en lugar de ir a lo fácil, arriesga cada día más. Bravo por él.

Escucha Lambchop – Showtunes