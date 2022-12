Lana Del Rey anuncia disco y estrena su primer adelanto

Lana Del Rey vuelve a la actualidad con el anuncio del que será su próximo álbum, continuación de la dupla editada el pasado año y que conformaban los discos Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters .

La norteamericana está de vuelta con el que será su noveno álbum de estudio, titulado Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd y con fecha de publicación para el próximo 10 de marzo.

Junto al anuncio del álbum llega el primer adelanto, un single del mismo título que ha contado con la colaboración de Mike Hermosa en su escritura y la producción de sus habituales colaboradores Jack Antonoff, Drew Erickson y Zach Dawes.

El tema «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» es un homenaje a la canción de 1974 de Harry Nilsson «Don’t Forget Me», y la letra incluso incluye un guiño al difunto cantautor y su canción.

Según ha trascendido, el disco contará con la participación de artistas como Jon Batiste, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

Escucha ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ de Lana del Rey