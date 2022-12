Parade – Mares Poco Profundos (Jabalina Música)

¡Qué decir a estas alturas de Antonio Galvañ! Creo que un servidor es poco objetivo cuando trato de analizar la carrera de este artista tan singular. Lo que me llega de Antonio siempre son buenas vibraciones, sonidos que me hacen sentir bien, entre un extraño estado de nostalgia y el calambre de emoción por esa armonía inesperada. Son ya once discos en su debe, y Parade sigue cartografiando sus (nuestras) emociones, porque ¿hay algún disco de Parade que no sea bueno? ¿Alguna canción de él que no te un pellizco de emoción en el estómago?

Pues en este Mares Poco Profundos (Jabalina Música, 2022) es un disco que se deja llevar por sonidos que beben de artistas a los que Antonio admira, y él es capaz, como siempre, de asimilar esas herencias y hacer música con su sello personal.

Acompañado por una banda excelente, los aires jazzísticos y de swing de “Yo Despegaré Mañana” me ha hecho desempolvar de la estantería La Varieté de Weekend, y los aires sixties de “Pasado, Presente, Futuro” es pura magia Love. En “Bailemos” el piano va cincelando una hermosa melodía con groove fronterizo que gira en torno a un amor más grande que la vida misma; le sigue “Volver A Encontrar Un Amor” que es otra gema de canción melódica con ese gesto teatral recogido de su admirado Gino Paoli.

Si hace pocos días nos enterábamos de que Everything But The Girl iban a sacar nuevo material, aquí tenemos una versión genial de “Before Today” rebautizada a ritmo de bossa nova como “Anteayer”. Un milagro de versión. Se abre en plan doo woop la preciosa “Premio De Consolación”, para acabar el elepé con los aires new wave de “No Confíes En Él” con una línea de hammond que es un deleite para los oídos. Parade, siempre Parade.

Escucha Parade – Mares Poco Profundos