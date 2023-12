Lana del Rey comparte una versión de John Denver

Lana Del Rey publicaba este mes de marzo su nuevo álbum de estudio, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd (Universal, 2023). Un trabajo que cuenta con la participación de Jon Batiste, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML y que llega tras la dupla editada el pasado año y que conformaban los discos Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters.

Ahora acaba de compartir una sorprendente versión del clásico de John Denver «Take Me Home, Country Roads», un éxito del año 1971 que la cantante estadounidense lleva a su particular terreno.

El año que viene la tendremos en Primavera Sound Barcelona y en su edición de Oporto.

Escucha ‘Take Me Home, Country Roads’ de Lana del Rey