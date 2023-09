Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Kylie Minogue – Tension

Cosmética – Spanish Loco

Devendra Banhart – Nun

Melenas – K2

The Rolling Stones – Angry

Vince Clark – The lamentations of Jeremiah

L.A. M.O.D.A. – Hablar sin leísmos

The Folk Implosion – Natural one

Mujeres – Diciendo que me quieres

Fino Oyonarte – Tan lejos

Sidonie – No salgo más

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Paula Valls – Començar de nou

La cantante catalana Paula Valls ha publicado esta semana «Començar de nou», segundo single del que será su nuevo disco. El álbum verá la luz a finales de octubre, y ya fue precedido de un primer avance, «És estrany». «Començar de nou» fue una de las primeras canciones que Paula grabó después de un largo silencio, y precisamente habla de su recuperación y vuelta a los escenarios.

Kuve – Lo que me dé la gana

La artista murciana Kuve acaba de publicar «Lo que me dé la gana», adelanto de su nuevo disco No Drama que saldrá a finales de septiembre. Una canción potente y descarada que habla de ir por la vida aprendiendo a base de experiencias, y de cómo utilizarlas para, con el tiempo, llevar a que nos sintamos más fuertes. El 16 de noviembre Kuve arrancará su No Drama Tour en la sala Boîte de Madrid.

Refugio 19 – A media voz

Refugio 19 es un grupo andaluz que en breve publicará un álbum titulado Horizonte de Sucesos, del que han ido sacando hasta siete sencillos en los últimos meses. El último, aparecido esta semana, se titula «A media voz». Una canción en la que el grupo se sirve del título para expresar su particular visión de la realidad. Horizonte de Sucesos, que saldrá con Flor y Nata Records, ha sido grabado, mezclado y producido por Javier Valverde y Refugio 19 en la Viña Estudios de Baeza (Jaén).

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.