Vince Clarke (Erasure, Yazoo, Depeche Mode) debuta en solitario

Vince Clarke no necesita presentación. Miembro fundador de Depeche Mode, formó el dúo synth-pop Yazoo junto la cantante Alison Moyet, dejando himnos duraderos como «Only You», «Don’t Go» y «Situation». Poco después llegó Erasure, que puso en marcha con el vocalista Andy Bell en 1985. Un grupo icónico que desde entonces ha destacada por su música a medio camino entre dance-pop y synth-pop, con un tono mucho más pop y festivo.

Estos días se anuncia el que será su su primer álbum en solitario, Songs Of Silence, un guiño a Simon & Garfunkel, sus compositores favoritos de todos los tiempos que saldrá a la venta el 17 de noviembre a través de Mute Records. Grabado en su estudio casero en Nueva York, comenzó como una distracción durante el confinamiento, una oportunidad para explorar las posibilidades de Eurorack, un formato de sintetizador modular conocido por sus configuraciones adictivas e ilimitadas. «Podría haber seguido para siempre, podría no haberme detenido», explica Vince, «disfrutaba tanto del proceso y no pensaba en que alguien más lo escuchara. Pero escucharlo desarrollarse en mi estudio, en mi mente, aprender nuevos trucos, eso ha sido lo mejor de todo. De hecho, me quedé en estado de shock cuando Mute dijo que querían lanzar este álbum».

Solo en el estudio, Clarke se impuso dos reglas: primero, que los sonidos que generara para el álbum provendrían únicamente de Eurorack, y segundo, que cada pista estaría basada en una sola nota, manteniendo una clave única en todo momento. «Nadie en mi casa está particularmente interesado en lo que hago en el estudio. Incluso el gato solía marcharse después de una hora más o menos de escuchar drones».

El primer adelanto que escuchamos es «The Lamentations of Jeremiah», que se acompaña del bramido del violonchelo del compositor Reed Hays, que se basa en la canción folk de 1844 «Blackleg Miner».

Escucha ‘The Lamentations of Jeremiah’ de Vince Clarke

Estas serán las canciones de ‘Songs of Silence’ de Vince Clarke

Cathedral

White Rabbit

Passage

Imminent

Red Planet

The Lamentations of Jeremiah

Mitosis

Blackleg

Scarper

Last Transmission