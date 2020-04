Belle And Sebastian colaboran con sus fans desde el confinamiento

Belle and Sebastian, que el año pasado sacaban disco, comparten un proyecto colaborativo hecho en dos partes, Protecting The Hive. El proyecto recopila las letras que contribuyen los seguidores, a petición del grupo, sobre sus pensamientos y emociones durante el aislamiento. Luego, los convierte en música colaborativa. El primer resultado de esta idea es una pieza audiovisual narrada alternativamente por Murdoch y la amiga de los miembros del grupo Alessandra Lupo, con unos visuales poderosos creados por Kenny MacLeod de una vista aérea de un Glasgow desierto en este período. Puedes verlo y escucharlo a continuación:

La segunda entrega llegará este viernes 24 de abril y es una demo en proceso basada en los mismas contribuciones, que Belle and Sebastian planea compartir como archivos de audio para motivar a sus seguidores a grabar sus propias versiones en casa.

En un mensaje para sus fans, Murdoch dijo: “Vale, tengo una idea. Se me ocurren muchas melodías de canciones estas semanas pero no puedo ponerlas en común con el grupo porque no están cerca ahora mismo y los necesito para convertirlas en pop. ¿Qué os parece si hacemos una canción juntos usando la tecnología remota? Mandadme un par de frases o un párrafo. Las intentaré convertir en letras para una canción y luego grabaré una versión acústica y os la pasaré de nuevo. Después será cosa vuestra lo que hagáis con ella. Tenéis GarageBand, Zoom, lo que sea. Una colaboración. Algunos seréis buenos con la tecnología. Otros quizá queráis cantar encima. ¿Podéis ponerle un ritmo? Que alguno le añada un órgano o una flauta. En ese momento estará fuera de mi control.” Las distintas partes de la canción estarán disponibles para escuchar y descargar aquí.

La semana pasada también fue la cuarta clase en directo de meditación semanal impartida por Murdoch, que puedes ver aquí.