Los mejores conciertos y festivales de 2023

Si 2022 fue por fin el año en el que dejamos atrás la pesadilla del COVID, 2023 no ha hecho sino aumentar el número de conciertos y festivales. Una visita a la sección conciertos de Muzikalia es suficiente para ver que nuestro equipo ha cubierto más de 200 a lo largo de estos 365 días.

En nuestro repaso de mejores de 2023 no podía faltar la música en directo. Como es tradición, hemos querido rememorar nuestros favoritos en orden alfabético porque es tremendamente complicado escoger uno que destaque sobre el resto.

Aquí los tienes, 15 conciertos nacionales, 15 conciertos internacionales y 15 festivales, los mejores directos de 2023.

Mejores conciertos nacionales de 2023

Amaia (Wizink Center) Madrid

De triunfo absoluto puede calificarse el cierre por parte de Amaia de la gira de presentación de Cuando no sé quién soy (Universal, 2022) ante un abarrotado y entregado Wizink Center. Tras año y medio en la carretera rodando este notable álbum, la artista navarra da por concluida una etapa que no puede dejarle mejor sabor de boca. Al éxito de crítica y publico que supuso su lanzamiento se ha sumado la gran respuesta del público en los numerosísimos conciertos que desde entonces ha ido enlazando, mejorando la fórmula según se han ido sucediendo los tramos de la gira, llegando al colofón final con el broche de oro que supuso su estreno en el mítico recinto madrileño.

Cala Vento (La Riviera – Inverfest)

Cala Vento no solo demostró su vigencia en la escena musical independiente, sino que también evidenció la conexión duradera que han construido a lo largo de los años.

Carolina Durante + Los Nikis (Wizink Center) Madrid

El viernes 27 todos fuimos Carolina Durante, todos nos subimos al escenario del WiZink Center de Madrid para cantar, bailar, gritar, hacer volteretas en un pogo y cuidar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Este es nuestro presente, el de Carolina Durante, el tuyo y el mío.

El Columpio Asesino (Sala Custom) Sevilla

Lo único que no admite discusión es que esta pérdida va a ser irreparable, y lo más triste es que el hueco que dejarán no impedirá que nuestra vida musical continúe como si tal cosa, hasta que llegue el momento en que nada nos satisfaga por igual y afirmemos con tozuda rotundidad que sí, que hay bandas que nos dejan vacíos por dentro y, ¿por qué no decirlo?, un poco también por fuera. Huérfanos de verdad, pero de la buena.

La Plata (Sala el Sol – Sound Isidro) Madrid

Está claro que La Plata ha tomado un nuevo rumbo, más alejado de esa generación de bandas jóvenes destinadas a revolucionar el panorama del rock alternativo español, en la que se encasilló a los valencianos. Es un rumbo en el que ni ellos mismos ven un destino claro, pero que invita a disfrutar de cada uno de las paradas del camino (como la del pasado viernes en El Sol) y, sobre todo, a liberarse y soñar.

Champán para todos, un brindis para La Costa Brava, que volvió a sacudir nuestros corazones, y otro para el que sin estar, sentimos tan presente como al que más.

Guadalupe Plata (La Paqui – Sound Isidro) Madrid

Nada se sale, nada falta, todo se mueve alrededor de un repertorio que viaja por sus grandes temas de toda la vida, los que saben que, a pesar de ser un concierto de la gira de presentación de Guadalupe Plata 2023, son los que mueven los pies y hacen desgañitarse a su público.

J – Plena Pausa (Teatro Arriaga – Festival Zinebi) Bilbao

Queda para el recuerdo tan especial cita programada por Zinebi. Es de agradecer la comunión que plantea Plena Pausa con la obra de Iván Zulueta.

Kiko Veneno + Ariel Rot (Teatro De La Axerquía) Córdoba

La interacción de los respectivos repertorios no deja de ser una alternancia de temas más o menos conocidos, saltando de uno a otro con agilidad y eficacia, hasta casi confundir a quienes no controlen demasiado sus trayectorias respecto a su autoría.

Lagartija Nick (Teatro Eslava – Inverfest) Madrid

El poso emocional se fue incrementando gracias a la guitarra flamenca de Eduardo Espín Pacheco y posteriormente a la voz de Soleá Morente, con quien volvieron a Omega y a esa «Ciudad sin sueño» de nuevo con palabras de Federico: «No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie».

Marina Herlop (Conde Duque – Inverfest) Madrid

Herlop recorre (y hace recorrer) su mundo, desde su posición más clásica sobre la banqueta al piano, desde donde arroja también un exquisito minimalismo, o bien erguida y buscando, no solo la respuesta de sus compañeros, sino también la simplicidad de la degustación de su particular universo.

The New Raemon + Leia Destruye (Teatro Eslava) Madrid

Curiosa exaltación general coreando voz en grito las dolorosas historias que marcaron el inicio en la carrera de The New Raemon. El valor terapéutico de la música para todo y para todos.

La Paloma (Sala La Paqui) Madrid

Su sonido contundente y preciso se ha encasillado en una suerte de noise pop, pero sus canciones poseen esa energía rockera que muchos creían perdida y esa urgencia discursiva tan característica del punk. Un engranaje perfecto diseñado para sacudir los cimientos de cualquier local donde actúen.

Rocío Marquez y Bronquio (Etnomusic, CC Beneficencia) València

En este caso, el secreto se encuentra en las imaginativas bases centradas en el sonido urbano que crea Bronquio, que unidas a la fuerza interpretativa de Márquez, han recreado la tradición a la vez que la han actualizado con respeto, profundidad y la más absoluta desinhibición.

Surfin’ Bichos (Sala La Paqui) Madrid

Cómo no mencionar el bloque que más nos atacó directo al ventrículo y que conformó un entramado que comenzó con “Señales”, de largo la mejor canción de su nuevo disco, con una progresión in crescendo emocionantísima, a la que siguieron del tirón “Abrazo en un terremoto”, “Mis huesos son para ti” y, como colofón, “El final de una quimera”.

Xoel López (WiZink Center) Madrid

Una trama musical donde su voz, como siempre, se erigió como el pilar fundamental, lejos de artificios y grandes decorados. El artista demostró, una vez más, su destreza en la creación de un viaje musical evocador y cautivador. La velada no solo fue un repaso por su trayectoria, sino también un testimonio en vivo de la evolución constante de un músico que sigue desafiando etiquetas y fronteras sonoras.

Mejores conciertos internacionales de 2023

Alan Sparhawk (La Nau) Barcelona

El concierto de Barcelona es de lo más emocionante que un servidor haya visto, porque fue mucho más que eso, fue una especie de ceremonial en memoria de Mimi Parker. Como si de un sacerdote se tratara, salió el ¿ex Low? con una larga melena rubia acompañado de su banda de la que su hijo Cyrus forma parte tocando el bajo.

Arctic Monkeys (WiZink Center) Madrid

«Solo quería ser uno de The Strokes» cantaba Alex Turner al inicio de esa «Star Treatment» que abrió el bis. Que nos perdone el bueno de Julian Casablancas, pero ya quisieran los neoyorquinos seguir reinando como Arctic Monkeys dos décadas después de emerger.

The Music Of Big Star (Sala Moon) València

En esos términos, la gira que han emprendido por España -y culminó anoche en Valencia- el quinteto formado por el mencionado miembro original de Big Star Jody Stephens, el Posie Jon Auer, Pat Sansone (Wilco, The Autumn Defense), Chris Stamey (The Db’s) y, last but not least, nada menos que Mike Mills, de REM, ha sido una emocionante carta de amor a las inmensas canciones que Alex Chiton, Chris Bell, Andy Hummel y el propio Jody Stephens ensamblaron juntos a lo largo de tres discos y algún que otro apéndice, como el trabajo en solitario de Chris Bell, You Are The Cosmos, muy presente en la selección que nos disponíamos a disfrutar en la Sala Moon de Valencia, por cierto.

Big Thief (Sala Moon) València

Salida obligada del escenario y obligado, asimismo, retorno al mismo para tocar la que faltaba: “Change” se ha convertido en una especie de himno que les define. Es la que todo el mundo conoce al dedillo. La que sale siempre en Spotify. La que todas y todos cantamos a coro emborrachados no de sangre de unicornio, perdón, cerveza, sino de esa comunión que a través de la escasa, pero suficiente, hora y media que esta banda de Brooklyn ha estado en el escenario, ha generado.

Björk [Cornucopia] (Wizink Center) Madrid

Cornucopia es en definitiva una celebración de la vida, con una serie de proyecciones tan sublimes y perfectamente hiladas, que hacen parecer a todos los elementos del escenario, animales y seres vivos, mientras la música suena tocada íntegramente en directo, a veces bella, a veces atronadora, como una tormenta.

Bob Dylan (Noches del Botánico) Madrid

Y durante todo el recital las caras de la gente que, sin móviles en la mano, no despegaban la mirada y el oído del escenario, mostraban esa extraña satisfacción de saber que estábamos asistiendo a un espectáculo único, a una de esa experiencias que, aunque la cuentes, no la puedes explicar, a ese disfrute privado que te gusta que siga siendo privado porque el resto, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no lo iban a entender. Que te empuja a escribir una falsa reseña que se escribe sola porque tienes la necesidad de contar al mundo que no volverás a salir de un concierto de Bob pensando en no volver, aunque el mundo no lo vaya a entender. Porque de Bob Dylan no hay que dudar nunca. Y si lo haces ten por seguro que la razón la llevará él. Hasta la próxima, Bob.

Bruce Springsteen & The E Street Band (Estadi Olimpic) Barcelona

Pero Bruce Springsteen no sería Bruce Springsteen en directo sin la compañía de talentos como Steven Van Zandt, Nils Lofgren, Max Weinberg, Patti Scialfa, Jake Clemons y compañía, quienes sustentaron un repertorio que también nos hizo volar con «Badlands», «Out in the Street», «Ramrod» y «Johnny 99», única visita a Nebraska (1982), las recientes «Ghosts» o «Letter to You» o versiones como «Nightshift» de los Commodores incluida en Only The Strong Survive (2022), o una «Because the Night» popularizada por Patti Smith que cantamos hasta rompernos. ¿Su mejor tour? Apostaría a que sí.

Explosions in the Sky (La Riviera) Madrid

Me basta decir que ver a esta banda en directo es una experiencia vital que ninguna persona debiera pasar por alto antes de morir y albergar el deseo y la esperanza al pensar que las personas que estábamos congregadas ante esta preciosa ceremonia poco o nada tenemos que ver con una especie, la humana, que camina hacia su fin en brazos de la mediocridad, la maldad, la ignorancia y la tibieza.

Kings of Convenience (Noches del Botánico) Madrid

El espectáculo de una hora y media de duración estuvo repleto de emoción y contó con 18 canciones en el repertorio, incluyendo sus grandes éxitos de su nuevo disco publicado hace dos años, así como de sus anteriores trabajos. Temas como “Catholic Country”, “Mrs. Cold”, “Comb My Hair” o “Rocky Trail” resonaron en el recinto. Sin embargo, no tocaron ningún tema de su disco debut titulado Quiet is the New Loud, a pesar de las pancartas de algún fan que demandaba escuchar «Summer on The West Hill».

Madonna The Celebration Tour (Palau Sant Jordi) Barcelona

Fue un gran espectáculo lleno de cambios de ritmos inesperados, hedonismo, culto al cuerpo no normativizado y la creatividad. Madonna es una generadora de capital simbólico y ella es consciente. Ese “No Fear” que tenía escrito en su espalda uno de sus bailarines, será el nuevo logo que define a una artista imprescindible.

The National + Bartees Strange (WiZink Center) Madrid

Nuestros protagonistas de la velada llegaron en loor de multitudes, dispuestos a conquistar el estadio a poco que hicieran. Y debo decir que el comienzo de su velada me resultó conmovedor y emocionante como pocos. Abrir con la preciosa y doliente “Once Upon a Poolside”, me retrotrajo a la última vez en que ocupé asiento en el recinto, aflorando de nuevo unas lágrimas que, en aquella ocasión, mientras observaba el mágico concierto último de The Cure, no cesaban de brotar, anegándome por dentro y por fuera.

RVG (Sala El Sol) Madrid

Esa voz tan peculiar y tortuosa, con su timbre tan maravillosamente andrógino. Lo que podría apuntar, con estos ingredientes, a función extravagante e imperfecta no tardó en coger vuelo y pulso, y por diferentes motivos. En buena medida por el excelso sonido de esta sala, virtud habitual, y que dotó a la actuación de un halo envolvente y cristalino en perfecta conjunción con el repertorio.

Squid (Sala Apolo) Barcelona

Tras pasar por varios festivales en España desde que sacaron su primer disco (Bright Green Field, 2021), este era su debut en sala en nuestro país. También tocan en Valencia y Madrid, en el Ram Club y la Sala Copérnico. A principios de junio presentaban su segundo disco (O Monolith) y desde entonces no han parado de tocar por todo el continente europeo.

Weyes Blood (Sala Paqui) Madrid

Weyes Blood podría estar en ese purgatorio entre la fama y la divinidad que atesoran, por lo menos en posicionamiento y seguidores, algunos de los grandes nombres que ejecutan su ritual alrededor de ese pop de dormitorio que, a pesar de su falsa simplicidad, se presta a mil interpretaciones y sentimientos. Y es que los hay, los sentimientos, casi tanto como estereotipos en la sala.

Yo La Tengo (The Music Station) Madrid

Se despidieron con dos covers, «This Is Where I Belong» de The Kinks y como no podía ser de otra forma, «I Found A Reason» de The Velvet Underground. Y es que así me he imaginado siempre a Yo La Tengo, como una reencarnación de Reed, Cale y compañía pero sin el toque arty, ni la pose. Derrochando la sencillez y humildad de la gente corriente alejada de los focos, en ese lugar que les hace únicos.

Mejores festivales de 2023

