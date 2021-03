Laura Sam y Juan Escribano debutan con ‘Nadie nada’

Laura Sam y Juan Escribano presentan su primera canción conjunta. Una “Nadie nada” que anticipa el que será su debut discográfico, editado por el sello Oso Polita.

La artista plástica y poeta se une a Escribano, conocido por su participación en We Are Standard (más tarde WAS), donde ejercía como autor y compositor, arreglista, productor, guitarrista, teclista y corista.

Laura Sam habla de dónde parte la idea de la canción: “Sufría por aquel entonces una de esas ansiedades que te anulan por completo y solo te permiten acceder a una primitiva emoción conocida por todos: el miedo. Aquella base que Juan me pasó me embelesó y descubrió una brecha en la pared de mi habitación, a través ella se filtraba eso que descubre la envergadura real del peligro, la luz.” Y concluye explicando lo que le trajo esa música creada por su hoy compañero en este proyecto artístico: “Eso es, al fin y al cabo, esta canción. Un recordatorio, una esperanza, un combate en el que peleas por ti y contra ti, emergiendo sin misterio de la oscuridad y buscando serenamente la luz”. Una certeza, la de la música como medicina para el alma, que también será familiar para muchos.

Escucha “Nadie nada” de Laura Sam y Juan Escribano