Legend de Bob Marley & The Waylers se reedita en un formato especial

Bob Marley & The Waylers Legend se erige como uno de los álbumes más vendidos y más queridos de la historia, llegando a millones de personas con algunas de las canciones más memorables de Marley, desde “One Love/People Get Ready” hasta “Get Up, Stand Up” de “It This Love ” a “Jammin”, “Could You Be Loved”, “Three Little Birds” y ocho clásicos más.

Y ahora, en celebración de #BobMarley75, el álbum estará disponible en edición limitada vinilo picture disc con la icónica portada en la cara A y una imagen no vista de Marley en la cara B.