Leia Destruye – Leia Destruye (Subterfuge Records)

Conocimos las primeras aventuras de Leia Rodríguez y su alias Leia Destruye en la primavera del pasado año, cuando editó un bonito 7″ donde adaptaba y musicaba poemas de Marc Menéndez. Ahí estaban «Camino de vuelta» y «Hormiguita», en las que la bajista de Mourn se apartaba del músculo de su banda para adentrarse en personales historias de carácter más introspectivo que anticipaban un más que interesante debut homónimo.

Arropada por la lustrosa producción de Lluis Cots (Madee, The Crab Apples) y con la compañía de su padre, Ramón Rodríguez, que aporta guitarras, batería y sintetizadores, nos regala una de las sorpresas de la temporada. Son apenas treinta minutos de frustraciones adolescentes, desengaños sentimentales, miedos, emoción y empoderamiento, cantados en torno a un denso bajo omnipresente que va marcando el paso mientras suma notables arreglos; suficientes razones para golpearnos y cautivarnos a partes iguales.

Todos los ingredientes que contiene el disco de Leia Destruye suman para convertirlo en uno de los más especiales de la temporada. Su poso nocturno, esa atmósfera tan bien construida, una agridulce voz y esa lírica trabajada y sentida, dan forma a hitos como «Tan flojo» («tantas palabras cansan y aunque tan gritadas sean, suenan tantísimo, tan flojo, que no las oye nadie») a una «Madera Mojada» que nos remite directamente a The Cure o a esas «Zarzas» que no dejan crecer las rosas. Déjense atrapar por la melodía de «Tentar a la suerte», la emoción de «Temerte» o la enérgica «Por los dos», y entenderán nuestro entusiasmo.

