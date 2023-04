Libro: Joseph O’Connor – Reyes Vagabundos (Impedimenta)

El autor dublinés Joseph O’Connor es, sin ningún tipo de dudas, uno de los descubrimientos de este año literario. La siempre cuidadosa labor editorial de Impedimenta ha sacado del anonimato a este autor que, además de ser hermano de Sinéad, es un fantástico narrador de historias, y un portento construyendo personajes arquetípicos llenos de matices.

Editada en 2014 con el título original de The Thrill Of It All (guiño a una canción de Roxy Music) esta fantástica novela nos llega bajo el título de Reyes Vagabundos, y narra la historia del auge y caída de una banda de rock afincada en el Luton de principios de los ochenta. La banda protagonista son los Ships In The Night (luego conocidos como los Ships), formada por cuatro personajes diametralmente opuestos, pero que tienen como pasión la música y el arte.

Robbie Goulding y Fran Mulvey (éste migrante vietnamita) son de ascendencia irlandesa y corretean por las calles de Luton. Una población gris que no desentona con la existencia de estos dos personajes que no saben muy bien qué hacer con sus vidas. Fran vive traumatizado por un pasado de malos tratos, mientras Robbie no acaba de encajar la muerte repentina de su hermana, y se agarra a su pasión por el rock y su mitología.

Deciden formar una banda y se les une Sarah-Thérèse Sherlock (Trez) que toca el chelo y cuya belleza y prestancia rompe más de un corazón, así como Séan, su hermano, a las baquetas.

O’Connor narra de forma precisa y con su estilo diáfano – sorteando descripciones engorrosas – los estados de ánimo por los que los personajes van pasando a lo largo de la trama: del entusiasmo de los comienzos (devaneos en locales de mala muerte, maquetas, inquietudes comunes…), hasta que el viento sopla a su favor y se convierten en un grupo famoso que giran por medio mundo. Las personalidades de cada uno están impecablemente reflejadas (el autor utiliza la primera persona de Robbie para narrar casi todo el libro, pero se intercalan los puntos de vista de los otros compañeros), y es emocionante leer como cada uno de ellos va evolucionando, dando prioridad a otros intereses como la familia u otros trabajos. La figura de Fran Mulvey lo envuelve todo, es el detonador de más de una situación, y se muestra como el arquetipo del narcisista que vende su alma al diablo. Pero acabas comprendiendo su conducta, y un último concierto de los Ships lo redime de una vida que se la bebía en largos tragos.

Puedes comprar el libro: Joseph O’Connor – Reyes Vagabundos (Impedimenta) en la web de su editorial.

Aquí se puede escuchar una playlist con artistas que aparecen en el relato.