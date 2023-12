Libro: La política punk rock de Joe Strummer (Gregor Gall)

«¿Alguna vez te has preguntado por qué el punk rock británico era político y el estadounidense no? Dos palabras: Joe Strummer». Esta breve frase de la contraportada firmada por Billy Brag, viene a resumir no solo las motivaciones de este ensayo escrito por Gregor Gall y editado en España por Libiruak, sino la necesidad de ahondar en un legado tan vigente para encontrar las respuestas. Ya han pasado más de 20 años desde que perdiéramos a Joe Strummer (1952-2002), pero el líder de The Clash se mantiene vivo través de su obra y su supuesto activismo, que aquí se intenta diseccionar a través de unas canciones, testimonios y declaraciones en las siguen retumbando palabras como justicia e igualdad.

Da igual que muriera en 2002 o que a sus principales hitos les contemplen ya cuatro décadas, los problemas que denunciaba Joe Strummer siguen siendo los del mundo actual. Un mundo asolado por diversas guerras, por la destrucción ambiental, el racismo y múltiples vulneraciones de derechos humanos. Himnos anti racistas como «White Riot», anti belicistas como «Spanish Bombs» y «Washington Bullets» o que denunciaban la precariedad («Career Opportunities») mantienen la misma impronta que cuando fueron compuestos.

La política punk rock de Joe Strummer hace hincapié en ese papel crucial que sacudió a toda una generación hablando de esos temas y otros como la alienación, la explotación o el multiculturalismo, aunque no termina de llegar a conclusiones. El músico nacido como John Graham Mellor siempre será percibido como de izquierdas y anticapitalista; Gall nos recuerda que también se autodenominaba marxista, comunista o socialista. Rememora su apoyo al Partido Laborista o cómo coqueteaba con el republicanismo irlandés tras escarbar en mil y una declaraciones.

Estamos ante un minucioso y documentado análisis que llega a denunciar cierta vaguedad ideológica y a plantear algunos interrogantes sobre la autenticidad de las posturas de Strummer. A pesar de ello, la lectura -que en algunos tramos se hace algo farragosa- te deja un poco a medias, ya que el objetivo del libro no se culmina, ya que no termina de aportar una respuesta definitiva sobre las verdaderas convicciones del protagonista. Por no decir que su carácter académico le hace dejar a un lado el verdadero peso que sujetaba todos esos mensajes contestatarios, la fuerza arrolladora de su música y sus canciones.

The Clash, más que punks fueron unos rockeros revolucionarios, y así quedarán para la historia, independientemente de la ideología concreta que profesaran.

