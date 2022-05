Libro: Yo Creo Que Banksy Eres Tú (Remate)

El título de esta obra es lo primero que me llamó la atención. Yo Creo Que Banksy Eres Tú me resulta enigmático. Banksy es ese grafitero que una vez quisieron que cobrara identidad real. Unos dijeron que era un componente de Massive Attack, otros que era Burial, ese compositor de crepitantes melodías urbanas en donde la mugre de extrarradio palpita y cobra vida. Pero no, aún no controlamos la existencia del grafitero hípster que cada día deja marcas por las calles, y que cada vez estas son más ridículas.

¿Qué connotaciones tiene que te comparen con un ser que no quiere ser(lo)? ¿Es desvelar el misterio del mayor fraude del arte contemporáneo? No sé, quizá leyendo las páginas de este pequeño libro de Remate se pueda dilucidar alguna incógnita.

Remate es un artista extraordinario. Compositor pop de altísimos vuelos además de artífice de bandas sonoras imaginarias o no tanto va siempre a su rollo. A Remate le gusta fabular siempre posicionándose desde el punto de vista del campo visual de sus personajes. Aquí hay un morboso voyeur que observa lo que observan sus personajes. Roland Barthes escribió en su ensayo sobre la fotografía La Cámara Lúcida lo siguiente: “Como spectator solo me interesaba por la Fotografía por “sentimiento”; y yo quería profundizarlo no como una cuestión (un tema), sino como una herida: veo, siento, luego noto, miro, pienso”. Leyendo esta reflexión bien podríamos pensar que nuestro autor hace acopio de un montón de pequeñas instantáneas de la vida, y las intenta diseccionar. Cada detalle es importante, aunque la unión de todos ellos no nos conduzca a nada más que a especulaciones que el lector se pueda hacer. Este librito es un lienzo en blanco, y es el lector el que tiene que tener las agallas de arañar el vacío.

Un libro breve que se compone de diez capítulos, como si fueran diez pequeñas sinfonías de texturas arpegiadas, aunque reluzcan como experimentos atonales, imprevisibles, locos, vivos. Líneas que se dividen en escenas, en las que Remate hace pulular a Xavier Dolan y Miranda July; a un viejo David Attenborough y a John Cage, ese compositor que libraba severas pugnas con el silencio. Hay más gente, más gestos a recolectar en una sátira de la vida. Bansky no existe, tú sí, y eso hay que celebrarlo.

Puedes comprar el libro: Yo Creo Que Banksy Eres Tú – Remate (Mr. Griffin Editor) en la web de su editorial