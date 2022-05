Me cuesta mucho averiguar en qué momento The Crystal Method dejó de lado su ambición de ser un referente del big beat en Estados Unidos. Quizá certificasen en 2014 con su disco homónimo que su exposición a las modas electrónicas había hecho mella, aunque por entonces todavía podías reconocer algo de ese propósito primitivo. Pero también puede que me equivoque al juzgar la evolución de un grupo que casi nunca ha ido a contracorriente. Este The Trip Out sigue la estela abierta por su penúltimo lanzamiento, The Trip Home (hasta el nombre ya te indican los tiros), en el que ya eran más que evidentes los guiños al outrun electrificado y, sobre todo, a esa apertura pop que supone ahora el invitar a todo dios a tu disco. Y es que ahora, tras la partida de Ken Jordan, a Scott Kirkland se le debe caer la casa encima y requiere de esas presencias que le llenen el vacío que deja el que ha sido su compañero de fechorías durante estas últimas dos décadas.

Al grano. Disculpen las divagaciones para intentar explicar la nueva tendencia bajo la marca de The Crystal Method. Miren, les propongo una cosa: escuchen “House Broken”, un tema de synthwave maridado con breakbeat que, como un Auris híbrido, te pasa de uno a otro sin mucho tacto. No está mal que de vez en cuando aparezca su fantasma de los inicios (¡cómo en “Let’s Trip Out”, a lo que contesto let’s do it!), solo pedimos un poco de tacto. Lo importante es que entiendan lo que intento explicar. Vayan ahora a “Act Right”, engendro plausible y ralentizado del íncubo que suponen The Chemical Brothers en estas tendencias, con esos raps de Billy Dean Thomas & VAAL. ¿Lo tienen? Ahora toca “Chemical Mentalist”, por ejemplo, suficientemente claro para observar esa deuda mal pagada con los Daft Punk más exitosos, vertebrada en un retrowave que sería maravilloso de no ser machacado por un gangsta a todas luces anacrónico.

No quisiera abandonar al lector en este trance sin referirme a la sorpresa de la intervención de Iggy Pop, al que se le deben consumir los días y las noches respondiendo a tantas solicitudes de colaboraciones desde los buenos tiempos del “Aisha” de Death In Vegas o a la zampada de hamburguesa en un videoclip de las Death Valley Girls. Aquí también lo encontrarán, en “Post Punk”, el corte que cierra el álbum, con unas frases desde el eco de la ultratumba (o desde la ionosfera, no lo tengo claro) que, joder, hasta te hacen reconciliarte con esa media hora que, ya me lo dirán, parece hora y media.

Escucha The Crystal Method – The Trip Out