Libros del Kultrum publica un ensayo sobre Frank Sinatra

La editorial Libros del Kultrum publica en breve el libro La Voz. Por Qué Importa Frank Sinatra. Cuando quedan pocos meses para que se cumpla el 25º aniversario del fallecimiento del genial cantante norteamericano, verá la luz en castellano el ensayo que Pete Hamill escribió precisamente después de enterarse de la noticia, que le sorprendió en la sala de embarque de un aeropuerto. Pete Hamill, que también falleció hace un par de años, fue confidente y compañero de correrías de Sinatra, quien trató de convencerle para que escribiera sus memorias. No lo hizo, pero finalmente podemos disfrutar de este sentido y completo ensayo en castellano.

En este singular homenaje al crooner más idolatrado de la canción estadounidense, el periodista y galardonado autor ofrece una evocación ponderada de la esencia de Sinatra, examinando su arte y su leyenda desde el punto de vista de un confidente y un fan. A partir de las conversaciones íntimas mantenidas a lo largo de muchos años, Hamill revela cómo Francis Albert Sinatra fue moldeado por la xenofobia con la que se trató a la comunidad italoamericana durante su infancia, pero también por la Ley Seca, la Depresión. También le marcó el hecho de no ir a la guerra y su lucha contra el racismo, actos que le granjearon la furia de la derecha y de los medios sensacionalistas que lo asociaron a la mafia para afearle su apoyo a las causas progresistas.

Pete Hamill (1935-2020) fue un afamado novelista, periodista, editor y guionista. Escribió más de una veintena de libros, entre los que destacan Snow in August, Forever y Tabloid City, así como sus memorias A Drinking Life. Hamill fue el último en dejarnos de la brillante generación del Nuevo Periodismo —como Jimmy Breslin, Tom Wolfe o Gay Talese— aunque dedicó buena parte de su carrera a los tabloides neoyorquinos. También fue corresponsal de guerra y colaboró con publicaciones como Esquire, The New Yorker y Rolling Stone.

Más información próximamente en la web de Libros del Kultrum.