Anna Calvi publica EP con canciones de Peaky Blinders

Anna Calvi está de vuelta con nueva música cuatro años después de Hunter (2018), que posteriormente reinterpretaba con colaboradores como Joe Tablot(IDLES), Julia Holter, Courtney Barnett y Charlotte Gainsbourg con el nombre de Hunted.

Ahora llega un nuevo EP llamado Tommy cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de mayo. Incluye cuatro nuevas canciones, incluida una versión de “Red Right Hand”, el tema principal de Peaky Blinders de Nick Cave & The Bad Seeds , una versión de “All The Tired Horses” de Bob Dylan y dos canciones originales escritas específicamente para la serie, “ Ain’t No Grave” y “Burning Down”.

“Ain’t No Grave” apareció por primera vez durante la temporada 5 de Peaky Blinders, pero actúa como el eje musical de la temporada 6, apareciendo a lo largo de los seis episodios. Anna Calvi escribió e interpretó previamente la partitura de la temporada 5 y fue contratada nuevamente para la última temporada para traer su forma de tocar la guitarra atmosférica y visceral a la banda sonora de las vidas de quienes trabajan para The Shelby Company Limited. Un epitafio apropiado para el espectáculo, “Ain’t No Grave” canaliza al atormentado Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, mientras Calvi canta: “Veo una banda de ángeles, vienen detrás de mí… Encuéntrame Jesús, encuéntrame ”.

Poco después de que Calvi comenzara a trabajar en la partitura de la temporada 6, quedó embarazada de su primer hijo. Sin embargo, con la pandemia en curso, tuvo que idear una nueva forma de grabar con otros músicos bajo estrictas restricciones en Londres. Calvi también decidió traer al colaborador frecuente Nick Launay, productor de su tercer álbum de estudio Hunter, así como de álbumes de Nick Cave y Bad Seeds, Grinderman e IDLES, para trabajar junto a ella.

Hablando sobre el proceso, Calvi dice: “He estado viviendo en el personaje de Tommy Shelby durante años, después de componer la serie 5 y esta serie final de Peaky Blinders. La única forma de escribir para esta serie es entrar en su cabeza: he soñado con él todas las noches durante meses, y cuando tomo mi guitarra trato de tocar sus pensamientos internos. Mi guitarra es su violencia y mi voz su esperanza. Siempre sentí que debería tener “una canción” que lo resuma, es el último antihéroe: asesino, frío, aterrador y, sin embargo, tiene un profundo amor por su familia y una ingenua esperanza infantil de que algún día se levantará por encima de todo. Quería creer que ‘ Aint No Grave’ era la canción que rondaba en su cabeza mientras caminaba a cámara lenta por su vida. ¡Creo que Tommy será parte de mí para siempre!”.

Escucha ‘Ain’t No Grave’ de Amma Calvi