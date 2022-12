Little Simz – No Thank You (Forever Living Originals / Popstock!)

Desde luego, lo de Inflo este año ha sido currar de lo lindo y lo demás, tonterías. El productor, no contento con crear y publicar nada menos que seis discos al frente de ese oscuro colectivo llamado Sault, del que sobradamente os hemos hablado por aquí, ha encontrado tiempo para trabajar en el nuevo disco de su artista más mimada.

Little Simz, nombre de guerra de Simbiatu «Simbi» Abisola Abiola Ajikawo,no debería requerir ya presentación. Su disco Sometimes I Might Be Introvert, aparecido el año pasado, la ha puesto en la cima de la creatividad musical de nuestro tiempo. Con un Mercury Prize a sus espaldas y el éxito cosechado, debería haberse tomado tiempo para descansar o capitalizar esos triunfos, pero contra todo pronóstico y casi sin avisar aparece ahora, al final del año, la secuela de un disco tan difícilmente continuable como ese.

No Thank You llega de repente, en diciembre, con todas las consabidas listas de lo mejor del año ya decididas y, en muchos casos, publicadas. Algo así como un suicidio comercial en nuestros días. Pero a alguien como ella eso le trae sin cuidado. De hecho, sí no fuera así dejaría de ser ella. Es una artista completa que siempre ha cuidado al máximo todos los aspectos -tanto estéticos como musicales- de su obra. Si actúa así, no lo duden, tiene motivos.

Y los motivos es más que probable que tengan que ver con la amargura que le causa el tejido de una industria que deja que otros se enriquezcan con un éxito por el que ella ha sudado sangre y, sin embargo, considera que no se le ha pagado lo debido. Al menos, a juzgar por la contundente frase – “Everybody here getting money off my name / Irony is, I’m the only one not getting paid.”- que lanza en la inicial “Angel”. Y es que no es ningún secreto que, entre otras cosas, Simz se ha deshecho de su manager de siempre y ha tenido que cancelar fechas en Estados Unidos por problemas financieros.

No todo es fabuloso, por tanto, en el universo Little Simz. Y este disco parece partir de la necesidad de dejar esos sentimientos oscuros en libertad, a través de la música maravillosa a la que ella, y su fiel productor, nos tienen acostumbrados.

No Thank You, sin embargo, es de todo menos amargo, ni tampoco sigue la estela de su predecesor en términos de grandilocuencia. Sí que está, no obstante, profusamente arreglado. Una vez más, es una delicia pararse a considerar cada detalle que hay metido aquí, entre estas 10 canciones que probablemente, tengan esa concepción más que nunca. El fraseo de Simz sigue siendo contundente, decidido, diciendo lo que quiere decir con firmeza; pero la música en esta ocasión juega un rol más placentero, quizá para equilibrar toda esa amargura que traen las letras. “Angel”, “Who even cares”, “Broken”, todas ponen al soul en la paleta de una forma bastante inédita en la sonoridad previa de la artista, salvo en canciones como aquél mayúsculo “Selfish” que incluía Grey Area (2019).

Pero no se queda sólo ahí, la paleta se amplía en la inmensa “Heart on fire”, que emplea como base el sonido de una banda convencional de folk-rock. Guitarra acústica, bajo y batería sobre las que unos coros espectacularmente ensamblados -algo destacable a lo largo de todo el disco- van tejiendo un crescendo que le deja a uno ensimismado, al igual que sucede con la que probablemente sea pieza maestra de este álbum. Los seis minutos de “Silhouette” dejan, directamente, sin respiración. El imaginativo despliegue de arreglos, que van separando secciones en la canción, una vez más en tremendo crescendo, es de lo mejor que podrá escucharse este año, lo digan o no las listas. Es una pasada de canción, una pequeña epopeya que, además, se sitúa en un conjunto que en absoluto le va a la zaga.

Las diez piezas aquí desplegadas vuelven, con tan sólo algo más de un año de separación respecto a la obra maestra que las precedió, a dar contundente muestra de una artista en estado de gracia que clama por ser considerada una de las más relevantes de su generación. Y es que algo así sólo lo logran los más grandes. Ya es hora de que Little Simz comience a ocupar su trono.

Escucha Little Simz – No Thank You