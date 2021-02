Llega un disco perdido de Alan Vega de Suicide

Alan Vega nació fundó el grupo referente del avant-garde Suicide con Martin Rev en 1970, con quien tocó a lo largo de toda su vida. El álbum debut de Suicide se incluyó en la lista de 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la Rolling Stone, y fue un trabajo formativo en la invención del synth-punk, post-punk, art rock, industrial music, y más.

Vega también tendría una carrera prolífica como artista en solitario. Su hit “Jukebox Babe” le llevó a firmar con Elektra Records, que publicó dos álbumes entre los que se incluye el clásico de culto Saturn Strip, producido por Ric Ocasek. De ahí, rechazando el mundo comercial, volvió a sus raíces, sumergiéndose en la experimentación con el sonfio desde el estudio. Esta época produjo nuevos álbumes en solitario que salieron en las siguientes décadas; comenzando con Deuce Avenue, siguiendo con Dujang Prang, y culminando con su obra maestra It. Vega consideró los álbumes de esta etapa como contraparte sonora a su arte visual que reflejaba el mundo a su alrededor a la vez que ahondaba en temas universales. Hace que su trabajo sea más relevante ahora de lo que lo fue en su día.



Fue durante este período cuando comenzó a trabajar con Liz Lamere, que se convirtió en su esposa y en una de las colaboradoras más cruciales de su carrera en solitario, junto al colaborador de Vega que encontró en 2019 el álbum Mutator, Jared Artaud, con quien lo co produjo y mezcló. Junto al director creativo Michael Handis, ahora encabeza el proyecto del Alan Vega Vault, cuyo objetivo es publicar trabajos inéditos y raros de la carrera de Vega.



Alan Vega es sinónimo de una creatividad sin restricciones desde finales de los 50, pasando por los años como parte de Suicide, y hasta su muerte en 2016. Él siempre estuvo creando. Este proceso dio lugar a una gran cantidad de material que no vio la luz inmediatamente después de grabarse, y que llegó a ser conocido como the Vega Vault. Mutator es el primero de una serie de lanzamiento del Vault que se publicarán en Sacred Bones Records. Fue grabado junto a su colaborador habitual Liz Lamere y descubierto en el vault en 2019 por Lamere y su amigo cercano y confidente Jared Artaud (The Vacant Lots). Poco después mezclaron y produjeron las canciones en el álbum visionario que emanaban esas cintas.

Ya está disponible el primer tema del disco, “Nike Soldier”, que viene acompañado de este videoclip. El disco verá la luz el 23 de abril.