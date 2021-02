Tricky anuncia EP de remezclas y conciertos en España

Tricky volvía a la actividad discográfica el pasado año con Fall To Pieces (2020), continuación de ununiform, publicado 2017. Lo nuevo del músico de Bristol llegaba tras el EP 20,20 lanzado a principios de año.

Fall To Pieces se grabó en el estudio de Tricky en Berlín, en el transcurso de dos o tres meses a fines de 2019. Las pistas son ser cortas, terminan abruptamente y pasan a la siguiente sin previo aviso. Se anuncia como su mejor disco en varios años y contará con el apoyo de una extensa gira a partir de la primavera de 2021.

Ahora llega una nueva edición del disco, en forma de EP de remezclas, que llegará con las siguientes canciones:

01. Like a Stone (trentemøller Remix)

02. Fall Please (Kahn Remix)

03. I’m In The Doorway (LA Timpa Remix)

04. Vietnam (Lafawndah Remix)

Gira de Tricky

El próximo otoño tendremos la oportunidad de disfrutar de su directo en tres ciudades españolas.

26 de noviembre 2021 – Madrid – Independence Live

27 de noviembre 2021 – Santiago de Compostela – Sala Capitol

28 de noviembre 2021 – Gijón – Teatro la Laboral