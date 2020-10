Fallece el Dj y productor José Padilla, creador del Café del Mar

El Dj y productor musical José Padilla, conocido por poner en marcha el Café del Mar y la música chill out en Ibiza en la década de los 80 y 90 ha fallecido a los 64 años a consecuencia de un cáncer.

Así ha informado a través de sus redes sociales la familia de Padilla:

Y así la llamada casa del chill out desde 1980

José Padilla chilled a generation of clubbers and his art touched the lives of millions. He will always be remembered as the Godfather of Chillout, creator of Café del Mar compilations, and true Ibiza Legend. ? pic.twitter.com/KRtMluYkQv

