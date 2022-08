Llega la gira de New Candys, psych-rock y shoegaze de altura

New Candys es una de las bandas de psych-rock y shoegaze más importantes que han surgido en Italia en los últimos tiempos. Formada en 2008, se puede describir como rock ‘n’ roll oscuro y moderno con el que combina sonidos ruidosos, distorsionados y melancólicos con distintas melodías, mientras que muestra una conexión dinámica y simbiótica entre su música y una estética meticulosamente elaborada, dejando entrever sutilmente su ciudad de origen, Venecia.

Con muchos años en la carretera a sus espaldas por varios continentes, New Candys ha realizado varias giras por Europa, América del Norte y Australia en diversas salas y festivales y acompañando a artistas como Jon Spencer Blues Explosion, Dead Skeletons, Crystal Stilts, The Brian Jonestown Massacre, The Dandy Warhols, Slowdive, Savages y The Vaccines.

Su cuarto y último álbum Vyvyd, publicado en junio de 2021 a través de Little Cloud Records y Dischi Sotterranei, además de una edición de vinilo exclusiva en Fuzz Club, es el primer disco de la nueva formación compuesta por Fernando Nuti, Andrea Volpato, Alessandro Boschiero y Dario Lucchesi.

Lo estarán presentando en nuestro país en una amplia gira:

Sep 7 Barcelona · Sala Upload

Sep 8 Bilbao · Sala Azkena – KOBMUSIC (Entradas: Mutick / Wegow / Power Records)

Sep 9 Oviedo · La Salvaje

Sep 14 Sevilla · SALA X

Sep 15 Madrid · Wurlitzer Ballroom – KOBMUSIC (Entradas: Mutick / Wegow / Escridiscos / Rara Avis / Chopper Monster)

Sep 16 Tolosa · Bonberenea Sutan Gaztetxea