Blood Quartet – Root 7 (Foehn Records)

Parece mentira que una banda del calado de Blood Quartet siga siendo tan desconocida dentro de la escena, llamémosla indie o underground. Aparecieron hace siete años comandados por la mente siempre inquieta del gran Mark Cunningham, músico imprescindible de la escena no wave neoyorkina con Mars y Don King como proyectos estrella, aunque también ha dado forma a grupos por estos lares como Raeo o Bèstia Ferida.

Este es el cuarto trabajo de Cunningham (trompeta, guitarra) junto a Lluís Rueda (guitarra). Kike Bela (bajo, sintetizador), y Marc Eugeni (batería) y parten de una concepción del rock como un organismo en constante mutación; un rock que dialoga con el oyente y lo hace partícipe de esta secuencia de canciones que parecen sacadas de alguna banda sonora de película noir, o de un western crepuscular. En algún lugar entre Sam Fuller y John Cassavetes.

Grabado en una temporada en la que Blood Quartet trabajaron en la residencia barcelonesa Fabra i Coats (Fábrica de Creación Barcelona), en Root 7 (Foehn Records, 2022) hay sonidos que también parecen capturar las esencias que emanan de cada una de las referencias literarias que titulan las nueve canciones: Luis Fernández Santos, J. G. Ballard, Philip K. Dick entre otros autores son la fuente de inspiración de esta andanada de música visceral y vibrante.

En “A Place Of Dead Roads” aparecen los espectros de John Fahey y el country nocturno, mientras la trompeta sonámbula de Cunningham va guiando la melodía por senderos de agreste belleza. Los juegos de tonalidades en “Counter-Clock World” recuerdan a los experimentos de Holger Czukay, y la sombra de Can asoma en “Tiempo De Silencio” en un cruce entre kraut y metal.

Resonancias cósmicas a lo Sun Ra palpitan en la hermosa “Myths Of The Near Future”, la cimbreante “Angel Of The Odd” es muy Sonic Youth en la plasticidad de las guitarras, y “The Gun Is Loaded” es disonante y oblicua como unos The Loung Lizards grabados por Barry Adamson. Un lujo de disco.

