Llega las grabaciones completas de Joe Strummer con The Mescaleros

BMG anuncia el lanzamiento de Joe Strummer 002: The Mescaleros Years, la primera colección completa que destaca su trabajo con su banda posterior a The Clash: The Mescaleros.

El lanzamiento de esta súper caja deluxe será el viernes 16 de septiembre en 4 CD con libro de 72 páginas y 7 LP con libro de 32 páginas, formato de edición especial e impresión de arte exclusiva de 12″x12″.

La colección incluye ediciones remasterizadas de los tres álbumes de estudio de la banda, además de 15 canciones marcadas como rarezas e inéditas que abarcan las primeras demos que Joe Strummer escribió para los Mescaleros, así como ‘Ocean Of Dreams’, con Steve Jones de los Sex Pistols en la guitarra, y tomas descartadas de varias canciones de las grabaciones finales de Joe con la banda.

Esta caja ha sido cuidada al máximo y está ideada por la viuda de Joe, Lucinda Tait, y producido por David Zonshine, y presenta nuevas entrevistas exclusivas con los amigos de Strummer, colaboradores y compañeros de banda de Mescaleros, además de notas escritas a mano, letras y dibujos nunca antes vistos de Strummer tomados de su archivo personal.

La primera canción que nos muestran de la colección es la versión inédita de ‘The Road To Rock ‘N’ Roll (Demo)’. El videoclip exclusivo de esta canción fue creado usando los dibujos de Joe y las letras escritas a mano que se encuentran en el archive privado Strummer.

Escucha ‘The Road To Rock ‘N’ Roll (Demo)’ de Joe Strummer and The Mescaleros

Este es el contenido de ‘Joe Strummer 002: The Mescaleros Years’

Rock Art and the X-Ray Style’

Tony Adams Sandpaper Blues X-Ray Style Techno D-Day The Road to Rock ‘N’ Roll Diggin’ The New Nitcomb Forbidden City Yalla-Yalla Willesden To Cricklewood

‘Global A Go-Go’

Johnny Appleseed Cool ’N’ Out Global A Go-Go Bhindi Bhagee Gamma Ray Mega Bottle Ride Shaktar Donetsk Mondo Bongo Bummed Out City At The Border, Guy Minstrel Boy (full-length version)

‘Streetcore’

Coma Girl Get Down Moses Long Shadow Arms Aloft Ramshackle Day Parade Redemption Song All In A Day Burnin’ Streets Midnight Jam Silver and Gold

‘Vibes Compass’