Slowdive, Yung Lean, Amaia, Arab Strap, HEALTH y más, en Primavera Weekender

Los próximos 18 y 19 de noviembre, Benidorm acogerá la tercera edición de Primavera Weekender con un cartel en el que conviven nostalgia dulce, puro presente y futuro prometedor. Justo las tres líneas temporales que conjugan perfectamente los británicos Slowdive, pioneros shoegaze todavía vigentes que encabezan el lineup junto al ídolo digital Yung Lean, el cofre de clásicos instantáneos de Amaia, Arab Strap con su primer disco en dieciséis años bajo el brazo, la descarga electro-noise de HEALTH, Mykki Blanco y su talento camaleónico, el relevo indie que personifica mejor que nadie Nilüfer Yanya, el rock irreductible de Triángulo de Amor Bizarro y el duende todoterreno de Soleá Morente.

Será, por lo tanto, un Primavera Weekender pensado para confundir al algoritmo. De la relectura flamenca de Queralt Lahoz al pop 3.0 de Yeule, del post-punk celebratorio de Crack Cloud a las canciones flúor de los australianos Confidence Man, pasando por el caos disfrutón de Guerilla Toss, el electro pop con mensaje del dúo belga Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, el krautjazz de Trees Speak, la morriña 90s de DADABE y el fin de fiesta de Indiespot DJs vs Xtrarradio DJs, los tres escenarios situados en el adorablemente pintoresco recinto del Magic Robin Hood Camp concentrarán sonidos de toda condición y alguna sorpresa como el Mainline Magic Circus, un espacio curated by Mainline Magic Orchestra que reunirá al imprevisible colectivo catalán, con Yung Prado y Marcelo Pantani a la cabeza presentando sus propios proyectos, con el dúo synth Desert y el costumbrismo surrealista de rebe. Además, la entrada de Primavera Weekender 2022 será un pasaporte directo al mañana gracias a nuevos valores de aquí como Carlota, TWIN y Baloncesto y revelaciones como They Hate Change, Grace Ives, Joy Anonymous, Luna Li, yunè pinku, Sister Ray, Miso Extra, Lynks o Pip Blom. Tu próxima banda favorita también estará en Benidorm.

Abonos ya a la venta

Las entradas para Primavera Weekender 2022 incluyen acceso a los conciertos, régimen de pensión completa durante el fin de semana y alojamiento durante dos noches en bungalows con un mínimo de 2 personas y un máximo de 6.

Todos los precios y modalidades de entradas ya se pueden consultar en la página web de Primavera Sound.