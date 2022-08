Amplia gira de los suecos Diamond Gods en septiembre

Diamond Dogs cumplen 30 an?os de carrera y lo hacen con un magni?fico nuevo doble LP, el decimocuarto en su carrera y con nada ma?s y nada menos que 24 canciones producidas por el gran Thomas Skogsberg (Entomberd, Hellacopters, etc).

La mi?tica banda sueca de sleazy boogie rock and roll que dinamito? la escena escandinava a principios de los 90 con unos directos incendiarios convirtie?ndose en dignos herederos de la banda sonora de las vidas de los fans de la mu?sica rock.

Sulo Karlsson y Anders ‘Bobba’ Lindstro?m (The Hellacopters) montaron Diamond Dogs en 1992. Tras grabar unas cuantas demos consiguieron por fin un contrato discogra?fico. Su primer single ‘Blue Eyes Shouldn’t Be Cryin’ de 1993 fue radiado hasta la saciedad en lo que entonces era la cadena ma?s molona al oeste de Chernobyl: MTV. Con un sonido directamente heredado del rock brita?nico de los 70 ?s (Rod Stewart, Frankie Miller, Faces, Mott The Hoople, Slade, etc ) Diamond Dogs debutaron con un pedazo de a?lbum stoniano que ni los hijos de Keith Richards. ‘Honked’ aparecio? en 1994 y por fin salio? el sol en Estocolmo.

Diamond Dogs vuelven a visitarnos en una amplia gira que tendrá las siguientes paradas el mes de septiembre:

JUEVES 8 – BARCELONA – LA TEXTIL

VIERNES 9 – VALENCIA – LOCO CLUB

SÁBADO 10 – VITORIA – HELLDORADO

MARTES 13 – SEVILLA – SALA X

VIERNES 16 – BILBAO – BLOW UP

SABADO 17 – CARRIAZO – CANTABRIA- ROCKERBEER

DOMINGO 18 – CASTELLÓN – BECAUSE

MARTES 20 – MADRID – EL SOL

MIERCOLES 21 – ZARAGOZA – ROCKANDBLUES

JUEVES 22 – VALLADOLID – PORTA CAELI

VIERNES 23 – VIGO – UNDERFEST

SÁBADO 24 – GIJÓN – CASINO

Entradas en este enlace.