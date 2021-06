Llega el primer disco de Undying Sun, ‘Where All Begings’

Undying Sun publicarán su álbum de debut, Where All Begins, el próximo 25 de junio. Un disco conceptual de power metal que cuenta una historia que va transcurriendo a lo largo de las canciones, que trata de una persona que se esfuerza por luchar contra la oscuridad de su mente y las sombras de su vida para levantarse y perseguir sus metas y sueños después de perderse en una abrumadora tristeza, dolor y desesperación.

Luar Shadow Ligth es el cantante, compositor y creador de Undying Sun y ha plasmado parte de sí mismo en las canciones intentando tratar temas vitales y emocionales que nos pueden afectar a todos en algún momento de nuestras vidas para arrojar esperanza sobre su superación.

El disco ha sido producido por Jesús Yanes (Malú, Alejandro Sanz, Paco de Lucía), quien además de que su nombre va ligado al de grandes cantantes solistas también tiene una larga trayectoria como productor e ingeniero de sonido de grandes bandas de pop, Rock y «Metal», entre ellas: Asfalto, Los Planetas, Australian Blonde, Avulsed, Sacrofobia, Antropomorfia, Hemorage, Spontaenus Combustion, Los Peter Sellers.

Where All Begins llega tras expectación que ha provocado su primer videoclip “The Dark Decay” que ha alcanzado más de 1 millón y medio de visualizaciones en Youtube.

Escucha ‘The Dark Decay’ de Undying Sun