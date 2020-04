The Rolling Stones publican su primer single en 8 años

The Rolling Stones estrenan una nueva canción, ”Living In A Ghost Town”, su primer single en ocho años.

Compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, creada y grabada en Los Ángeles, en Londres y en aislamiento, ”Living In A Ghost Town” es el primer material inédito de la banda desde que en 2012 publicara los temas inéditos “Doom and Gloom” y “One More Shot” que formaron parte del recopilatorio GRRR! (2012).

En 2016 publicaron el disco Blue & Lonesome, en el que regresan a sus raíces y su inspiración bluesera con diferentes versiones de clásicos del género.

Sobre ”Living In A Ghost Town” The Rolling Stones comentan:

Mick– ‘‘The Stones estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir. Hemos trabajado en ella en aislamiento. Y aquí está – se llama ‘Living in Ghost Town’( Vivir en una ciudad fantasma) – Espero que os guste.

Keith– “Por resumir, cortamos el tema hace un año en L.A. para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando, entonces la mierda nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya y aquí está: “Living in a Ghost Town”. ¡Manteneos a salvo!”

Charlie– “Me lo he pasado bien trabajando en este tema. Creo que recoge el estado de ánimo y confío que la gente que lo escuche esté de acuerdo.”

Ronnie– “Muchas gracias por todos los mensajes de estas pasadas semanas, significa mucho para nosotros que disfrutéis de la música. Así que aquí tenemos un nuevo tema para vosotros que esperamos disfrutéis. Es una melodía cautivadora, se llama Living in A Ghost Town.”