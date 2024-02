Llega ‘Temporada de Brujas’, el libro del rock gótico

La editorial Contra anuncia nuevo libro previsto para el próximo mes de marzo. Temporada de Brujas de la autora Cathi Unsworth. Una obra que nos traslada a la Inglaterra de 1979, con el punk en decadencia y la entrada de Margaret Thatcher entra en el número 10 de Downing Street, momento en el que un buen número de artistas surgidos bajo su efervescencia (Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Cure) encuentran una manera de destilar la disonancia y la oscuridad de la cambiante década en una nueva forma de música.

Cuarenta años desde su eclosión, la autora ofrece la primera visión global del movimiento gótico y cómo fue moldeado por la política de la época, desde las huelgas de los mineros y la privatización hasta los disturbios y el SIDA, así como también cómo sus imágenes del rock ‘n’ roll fuera de la ley y su música innovadora y atmosférica se polinizaron a lo largo de todo el mundo. Tiempo de Brujas, prologado por Ana Curra de Parálisis Permanente, pondrá foco en el sonido oscuro y no dejará a un lado propuestas como las de Bauhaus, The Sisters of Mercy, Killing Joke, The Cult, Echo & The Bunnymen, The Birthday Party, Nick Cave & The Bad Seeds, The Cramps, The Gun Club, Lydia Lunch, Soft Cell, Magazine, Theatre of Hate, New Model Army, Joolz, These Immortal Souls, Crime & The City Solution, Diamanda Galás, Einstürzende Neubauten, Virgin Prunes, Cocteau Twins, Danielle Dax, Cardiacs y muchos más…

El libro ya puede reservarse.

