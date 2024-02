Libro: Fe, Esperanza y Carniceria de Nick Cave y Seán O’Hagan (Sexto Piso)

Cuenta el periodista Seán O’Hagan en el posfacio de este libro de entrevistas a Nick Cave que la inspiración para este retrato en primera persona del bardo australiano le vino de la figura de George Plimpton, el cual, como editor de la revista Paris Match “había elevado la entrevista literaria en profundidad a una forma artística”. El referente buscado era, por lo menos, arriesgado, ya que la carrera periodística de Plimpton es recordada como una influencia por los expertos en estas lides.

Se conocían desde hace más de treinta años, y en cuanto O’Hagan le propuso grabar estas conversaciones para plasmarlas por escrito, el autor de “Mercy Seat” no tardó apenas un día en contestarle que le parecía bien la proposición. Huelga decirlo, pero un libro de esta envergadura (cuarenta horas de grabaciones espaciadas en el tiempo) no era una labor fácil, más teniendo en cuenta las circunstancias personales de Cave, y también, por qué no decirlo, del carácter un tanto huraño del entrevistado.

Un hecho fatídico sobrevuela este pulso dialéctico entre los dos personajes: la muerte prematura de su hijo Arthur en 2015 tras caerse por un barranco en Brighton. El fallecimiento de su primogénito coincidía con los últimos retoques de su álbum Skeleton Tree que, como comentan en algún pasaje del libro, muchos fans creyeron que era un disco en homenaje a él. Esta muerte le sumió en un dolor extremo, paralizante, que ha ido gestionando lo mejor posible de la mano de su mujer Susie Bick. Son muchas las declaraciones en las que revolotea la sombra de Arthur, y es aquí donde percibimos a un Nick Cave que se abre emocionalmente sin pudor, mostrando su parte más vulnerable.

Si la religión siempre ha sido uno de los leitmotiv narrativos del australiano durante su carrera (especialmente a partir de formar The Bad Seeds), el dolor y la amargura le hizo aún más permeable a esta imaginería religiosa que, valga decir, tiene mucho de heterogénea. Para nuestro autor La Biblia no es solo su libro de cabecera de dónde saca todo tipo de tropos e imágenes que recorren transversalmente toda su obra, sino que también es una especie de motor vital, una forma espiritual de entender el acto creativo. Quizás no se debería entender aquí el término espiritual relacionado con la fe judeocristiana, y sí más con una especie de cosmovisión que relaciona lo terrenal con el asombro por lo insondable, con aquello que no podemos aprehender pero que, de alguna manera, mantiene a raya su lado más oscuro, visceral y autodestructivo.

Seán O’Hagan no parece querer incidir en el pasado de su entrevistado, porque es cuando Nick Cave se muestra más retraído, no queriendo rememorar sus tiempos de excesos con las drogas, con sus idas y venidas a centros de rehabilitación, así como sus relaciones amorosas (su obra maestra The Boatman’s Call (1997) nace tras el fin de su relación con PJ Harvey). Es un pasado tortuoso que forma parte de una época especialmente fértil a nivel compositivo, pero prefiere detenerse en recordar a su madre también fallecida o a Anita Lane, ambas desaparecidas en el trascurso de la grabación de estas charlas.

La página web The Red Hand Files, del mismo modo que el álbum Ghosteen -del cual se desmenuzan casi todas las canciones al ser el disco dedicado a la memoria de Arthur- son iniciativas artísticas que le han servido a sobrellevar estas pérdidas, y se siente cada vez más en deuda con los fans que le han ayudado con su aliento a seguir agarrándose a la vida como único asidero.

Un libro emocionante lleno de confesiones a corazón abierto, y un periodista que sabe lidiar con este animal herido que, lejos de lamerse las heridas, prefiere seguir cautivando a sus fans encima de un escenario como si de un Jesús redimido se tratase. El único escollo que uno encuentra en estas páginas es cierta dispersión y cohesión interna: se enfatiza en algunos aspectos (la fe y su anclaje en su ideario especialmente) más de la cuenta, y por momentos se tiene la sensación de déjà vu. A pesar de ello, estas entrevistas son reveladoras para conocer a un artista que se aferra con uñas y dientes a su obra como si esta fuera su única tabla de salvación.

