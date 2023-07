Llega Zaragoza Psych Fest, con Mourn, My Expansive Awareness, Melenas y más

Vuelve Zaragoza Psych Fest, el festival de música psicodélica más antiguo del país. Los próximos 15 y 16 de septiembre vuelve con un cartel que representa el estado actual de este género con nombres tan suculentos como Mourn, Elephant Stone, Heather o unsalto.

La décima edición del festival arrancará el viernes 15 de septiembre en La Lata de Bombillas con los conciertos de My Expansive Awareness y Bifannah. Los primeros con discos como Going Nowhere y su homónimo reflejan su pasión por los sonidos de Spaceman 3 y Tame Impala. Por su lado, Bifannah ha explorado una mezcla de psicodelia pop y tropicalia en sus primeros temas, pero recientemente han incursionado en los cautivadores sonidos de Latinoamérica. Junto a ellos, llegará una sesión de Borja Keeper + Escovedo.

El sábado, la jornada comenzará con un vermú gratuito en Gilda, con la actuación en vivo de Bang Mantra, una banda local que se nutre de influencias espirituales y vanguardistas de la música, como John Coltrane, Miles Davis, King Crimson, Mahavishnu Orchestra y Terry Riley.

El plato fuerte del Zaragoza Psych Fest será el sábado por la tarde en Las Armas, con una maratón de conciertos que contará con Elephant Stone, Heather, Melenas, Mourn y unsalto.

Entradas para Zaragoza Psych Fest

Todas las entradas están ya a la venta en DICE. Se pueden adquirir ahora los 100 abonos disponibles que dan acceso a los espacios del festival a un precio reducido. También se pueden comprar ya las entradas de día para cada jornada y espacio.