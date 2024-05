The New Raemon & McEnroe comparten single, ‘Niño aún’

The New Raemon & McEnroe tienen nuevo disco. Nuevos Bosques llegará el próximo 13 de septiembre y será la continuación de ese Lluvia y Truenos (2016, Subterfuge), que unía a Ricardo Lezón con Ramón Rodríguez.

Según nos comentaba Ramón Rodríguez en una reciente entrevista que mantuvimos, está basado en textos de Ricardo: «Los textos serán todos de Ricardo. Yo he cogido poemas suyos y los he musicado y he creado la melodía y como quería complicarlo más aún, a lo mejor los temas que yo haga los canta él y yo canto los suyos».

Dieciséis nuevos temas en su versión vinilo, la versión oficial en plataformas será más corta, que han venido anticipados por «Café En Pomona» y que ahora suman un nuevo adelanto llamado «Niño Soy».

Como comenta Ricardo Lezón: “’Niño aún’ es una cancion que habla sobre la pureza, la esencia y la sencillez, de cómo todo cambia cuando la inocencia que aún nos queda sale a flote. La letra parte del poema del mismo nombre incluído en el poemario “El corazón es un combustible peligroso” que tuvo a bien publicarme la editorial Sr. Scott allá por el año 2019. Convertido en canción por Ramón, hermosamente musicada y cantada por él, cuando la escuché terminada sentí el mismo asombro e ilusión que traté de explicar cuando escribí aquellos versos»

Estas son las canciones de Nuevos Bosques de The New Raemon & McEnroe

Cara A:

1. Era Amor

2. Camino Verde

3. La Bondad

4. Café En Pomona

Cara B:

5. Niño Aún

6. Tinieblas

7. Todos Los Días Son Ayer

8. Banderas Rojas

Cara C:

9. Triste Como Un Muro

10. Sombra [Helicon]

11. Viernes Noche

12. El Saltillo

Cara D:

13. Amor Mío

14. No Le Pido Mucho A La Vida Hoy*

15. En El Lento Día*

16. En La Próxima Gasolinera*

* Canciones exclusivas para la edición en vinilo

