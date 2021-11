Llegan los recopilatorios definitivos de Extremoduro

Extremoduro decían adiós hace un par de años. La banda de Robe Iniesta se despedía dejando como legado obras como Rock Transgresivo (1989), Deltoya (1992), Somos unos animales (1991) o Yo, Minoría Absoluta (2002).

La despedida iba a llegar junto a una gira con la que dirían adiós a sus muchos fans, que tras varios aplazamientos por la pandemia fue finalmente cancelada.

Ahora llegan dos amplios recopilatorios para recordar a la formación de Plasencia. Por un lado se anuncia el triple CD Canciones 1989-2013, que recopila las mejores canciones de su vasto repertorio. Un total de 44 canciones extraídas de diez discos de estudio: Rock transgresivo (1989), Somos unos animales (1991), Deltoya (1992), ¿Dónde están mis amigos? (1993), Agila (1996), Canciones prohibidas (1998), Yo, minoría absoluta (2002), La ley innata (2008), Material defectuoso (2011) y Para todos los públicos (2013).

Además, llega la caja de 12 CDs Discografía completa es una integral de todas sus grabaciones, y actualiza la edición anterior del 2010 tras la publicación de los discos “Material defectuoso” (2011) y “Para todos los públicos” (2013). Incluye el disco en directo Iros todos a tomar por culo (1997) y el álbum Pedrá (1995), que contiene una única canción-rio de casi media hora.



EXTREMODURO – CANCIONES 1989-2013

CD 1

ROCK TRANSGRESIVO

Extremaydura

Jesucristo García

La hoguera

Amor castúo

Decidí

SOMOS UNOS ANIMALES

Tu corazón

Necesito droga y amor

Desidia

Quemando tus recuerdos

La canción de los oficios

DELTOYA

Ama ama ama y ensancha el alma

Sol de invierno

Deltoya

De acero

Estado policial

DÓNDE ESTÁN MIS AMIGOS

No me calientes que me hundo

Pepe Botika

El duende del parque

Bri bri bri

Historias prohibidas

CD 2

AGILA

Buscando una luna

Prometeo

Sucede

So payaso

El día de la bestia

CANCIONES PROHIBIDAS

Salir

Esclarecido

Golfa

Su culo es miel

YO MINORIA ABSOLUTA

A fuego

La vereda de la puerta de atrás

Standby

Puta

LA LEY INNATA

Dulce introducción al caos

CD 3

Segundo movimiento

Tercer movimiento

Cuarto movimiento

MATERIAL DEFECTUOSO

Mi espíritu imperecedero

Si te vas

Tango suicida

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Locura transitoria

Entre interiores

Qué borde era mi valle

El camino de las utopías

EXTREMODURO – DISCOGRAFÍA COMPLETA

ROCK TRANSGRESIVO

SOMOS UNOS ANIMALES

DELTOYA

DÓNDE ESTÁN MIS AMIGOS

PEDRÁ

AGILA

IROS TODOS A TOMAR POR CULO

CANCIONES PROHIBIDAS

YO MINORIA ABSOLUTA

LA LEY INNATA

MATERIAL DEFECTUOSO

PARA TODOS LOS PÚBLICOS